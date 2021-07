Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Ξανά με μάσκα οι εμβολιασμένοι σε κλειστούς χώρους

Νέα σύσταση του CDC για την επιστροφή της μάσκας και στους πλήρως εμβολιασμένους, λόγω της μετάλλαξης Δέλτα.

Οι πλήρως εμβολιασμένοι Αμερικανοί πολίτες θα πρέπει και πάλι να φορούν μάσκα προστασίας σε κλειστούς χώρους, σε περιοχές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσαν σήμερα τα Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (CDC).

«Στις ζώνες όπου παρατηρείται υψηλή μεταδοτικότητα (της COVID-19) τα CDC συνιστούν στους πλήρως εμβολιασμένους ανθρώπους να φορούν μάσκα στους κλειστούς δημόσιους χώρους», ανέφερε η Ροσέλ Ουαλένσκι, η διευθύντρια του Οργανισμού αυτού. Όπως εξήγησε, αυτή η νέα οδηγία θεωρήθηκε αναγκαία λόγω της ταχείας εξάπλωσης της μετάλλαξης Δέλτα στις ΗΠΑ.

Όσον αφορά στα σχολεία, τα CDC συνιστούν την καθολική χρήση μάσκας από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές όλων των βαθμίδων, ανεξαρτήτως αν έχουν εμβολιαστεί ή όχι. Η Ουαλένσκι τόνισε ότι συστήνεται επίσης να επιστρέψουν οι μαθητές στη δια ζώσης εκπαίδευση το φθινόπωρο.

Τα CDC κάλεσαν επίσης τα ηγετικά στελέχη των κοινοτήτων να ενθαρρύνουν τους εμβολιασμούς και τη χρήση μάσκας ώστε να αποφευχθούν νέα ξεσπάσματα της πανδημίας σε περιοχές με υψηλή μεταδοτικότητα.

