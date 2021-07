Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: Τσιτσιπάς - Σάκκαρη προκρίθηκαν στα προημιτελικά στο μεικτό διπλό

Εφθασαν στη νίκη επί του Καναδά με 2-0 σετ στον πρώτο γύρο του μεικτού διπλού στο Ολυμπιακό τουρνουά τένις, στο «Ariake Tennis Court».



Η Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς άφησαν πίσω τους της ήττες και τον αποκλεισμό τους στο μονό και σήμερα έφθασαν στη νίκη επί του Καναδά των Γκαμπριέλα Νταμπρόφσκι/Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ με 2-0 σετ, στον πρώτο γύρο του μεικτού διπλού στο Ολυμπιακό τουρνουά τένις, στο «Ariake Tennis Court».

Κέρδισαν το πρώτο σετ με 6-3 σε 32 λεπτά, συνέχισαν να κυριαρχούν στο κορτ, κατέκτησαν το δεύτερο σετ με 6-4 σε 35 λεπτά και προκρίθηκαν στις «8» καλύτερες ομάδες.

Το ελληνικό δίδυμο καλύτερο και είχε τον έλεγχο σε όλο τον αγώνα. Στο 8ο γκέιμ οι δύο αθλητές άσκησαν ξανά πίεση στο σερβίς της Νταμπρόφσκι και αυτή τη φορά από το 0-40 ήταν δύσκολο να επανέλθουν οι Καναδοί, με τη Σάκκαρη και τον Τσιτσιπά να κάνουν το πολύ σημαντικό break στην 3η τους ευκαιρία για το 5-3. Χωρίς πρόβλημα στη συνέχεια ο Τσιτσιπάς σέρβιρε για το 6-3 και το σετ.

Στο 2ο σετ η Σάκκαρη και ο Τσιτσιπάς «έσπασαν» γρήγορα το σερβίς των Καναδών, ξανά της Νταμπρόφσκι, για να προηγηθούν με 2-0 και να ανοίξουν το δρόμο προς τη νίκη και την πρόκριση. Στο 6ο γκέιμ η ομάδα του Καναδά απείλησε το σερβίς της Ελλάδας, έχοντας διπλό break point, αλλά ο Τσιτσιπάς έσωσε την κατάσταση και με συνεχόμενα μεγάλα σερβίς, υπερασπίστηκε το σερβίς του για να διαμορφώσει το 4-2, και εκεί ουσιαστικά κρίθηκε ο αγώνας.

Στα προημιτελικά του μικτού διπλού, η Σάκκαρη και ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσουν την ομάδα της Αυστραλίας, που αποτελείται από την κορυφαία της παγκόσμιας κατάταξης των γυναικών, Ασλεϊ Μπάρτι και άλλοτε Νο 2 στον κόσμο, Τζον Πιρς. Οι Αυστραλοί κέρδισαν νωρίτερα την Αργεντινή (Ποντορόσκα-Σεμπάλος) με 6-1 και 7-6 (3).

