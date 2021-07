Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: πλήρως εμβολιασμένοι 5 εκατομμύρια συμπολίτες μας

Το μήνυμα του πρωθυπουργού για την εκστρατεία εμβολιασμού κατά του κορονοϊού.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε στο διαδίκτυο βίντεο της κυβέρνησης για την εκστρατεία εμβολιασμού και έγραψε τα εξής:

«5 εκατομμύρια συμπολίτες μας είναι πλέον πλήρως εμβολιασμένοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συμμετέχουν στην εκστρατεία εμβολιασμού, τους υγειονομικούς, τις Ένοπλες Δυνάμεις, και σε κάθε μία και κάθε έναν που συμβάλλει σε αυτή την μεγάλη εθνική προσπάθεια».

