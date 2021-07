Πολιτική

Μητσοτάκης: η Ελλάδα θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της όποτε είναι απαραίτητο

Στον Πρωθυπουργό απονεμήθηκε το βραβείο «AHEPA Socrates Award» από τον Ύπατο Πρόεδρο της AHEPA παγκοσμίως, George Horiates.

Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε το βράδυ σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης στο 99ο Ανώτατο Συνέδριο της AHEPA στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.





Στον Πρωθυπουργό απονεμήθηκε το βραβείο «AHEPA Socrates Award» από τον Ύπατο Πρόεδρο της AHEPA παγκοσμίως, George Horiates, ενώ την απονομή του βραβείου προλόγισε ο σύμβουλος έκδοσης της εφημερίδας Εθνικός Κήρυξ της Νέας Υόρκης και πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, Αντώνης Διαματάρης.





Το ίδιο βραβείο απονεμήθηκε επίσης στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.





Ακολουθεί η ομιλία του Πρωθυπουργού:





Επιλέξατε να έρθετε στην Ελλάδα φέτος, κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, 200 χρόνια από τότε που οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν για να αγωνιστούν για την ελευθερία τους, να ιδρύσουν το πρώτο έθνος-κράτος στη Βαλκανική Χερσόνησο. Μια επανάσταση εμπνευσμένη από τους Αμερικανούς ιδρυτές πατέρες και τη σταθερή και διαρκή σχέση μεταξύ των δύο χωρών η οποία γίνεται ολοένα και πιο ισχυρή. Έχουμε αγωνιστεί ο ένας πλάι στον άλλον σε όλους τους σημαντικούς πολέμους. Υποστηρίζαμε πάντα την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και την επιδίωξη της ευημερίας. Και όντως, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή πιστεύω ότι μπορούμε να αναλογιστούμε αυτό που έχουμε πετύχει ως χώρα, μια χώρα που ποτέ δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα δίχως τη δύναμη της ελληνικής κοινότητας στο εξωτερικό. Σας ευχαριστώ για όλα όσα έχετε κάνει για την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ για όλα όσα έχετε κάνει για τoν Ελληνισμό.





Η ιστορία μας, η ιστορία των 200 χρόνων, όπως έχει γράψει ένας από τους κορυφαίους ιστορικούς μας, υπήρξε πράγματι μια ιστορία θριάμβων και καταστροφών, στιγμών που κάναμε εξαιρετικά πράγματα, αλλά και τραυματικών, οδυνηρών τραγωδιών. Καμία στιγμή δεν υπήρξε πιο οδυνηρή, κύριε Πρόεδρε, από την τραγωδία της Κύπρου πριν από 47 χρόνια. Η Κύπρος παραμένει ένα διαιρεμένο νησί υπό κατοχή. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω, μπορώ να διαβεβαιώσω τον λαό της Κύπρου, μπορώ να διαβεβαιώσω όλους τους Έλληνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ότι θα αφιερώσουμε όλη μας την ενέργεια με στόχο να προωθήσουμε το στόχο μιας ελεύθερης και επανενωμένης Κύπρου.









Είχα το προνόμιο να περάσω επτά χρόνια σπουδών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχω πολύ ισχυρούς δεσμούς με την Ελληνοαμερικανική κοινότητα. Αγαπητέ George, θα ήθελα να χαιρετίσω τον οργανισμό AHEPA για όλα τα επιτεύγματά του, και για το γεγονός ότι ήταν πάντα εκεί στις καλές αλλά και στις δύσκολες στιγμές. Η AHEPA πάντα είναι παρούσα στους δίκαιους αγώνες του Ελληνισμού. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να βασιστούμε σε εσάς και γνωρίζετε ότι μπορείτε να βασίζεστε σε εμάς. Και όταν έγινα Πρωθυπουργός, είχα την ευκαιρία να αποκαταστήσω μια κατάφωρη αδικία του ελληνικού κράτους για πολλές, πολλές δεκαετίες. Δεσμεύτηκα να δώσω το δικαίωμα στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό να ψηφίζουν, δίχως να χρειάζεται να επιστρέφουν στην Ελλάδα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Η δουλειά μας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Έχουμε κάνει τη μισή δουλειά, επειδή εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί που δεν επιτρέπουν σε πολλούς από εσάς να συμμετέχετε πραγματικά στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας.





Δεν μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε την απαραίτητη ενισχυμένη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο ώστε να παρακάμψουμε αυτό το τελευταίο εμπόδιο, αλλά έχει γίνει το πρώτο σημαντικό βήμα. Δεσμεύτηκα, επίσης, να απλοποιήσω τις συναλλαγές σας με το ελληνικό κράτος ψηφιοποιώντας τις κυβερνητικές υπηρεσίες, ψηφιοποιώντας τις υπηρεσίες μας στα Προξενεία. Έτσι ώστε να μπορείτε να συναλλάσσεστε με το ελληνικό κράτος με αξιοπρεπή τρόπο, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, απλά και εύκολα. Και έχουμε κάνει σημαντικά βήματα, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά στο τέλος της ημέρας, το ζήτημα είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, την ενέργειά μας για να χτίσουμε μια νέα, πιο ζωντανή, πιο αισιόδοξη και πιο περήφανη χώρα.





Όπως γνωρίζετε, έχουμε περάσει μια πολύ, πολύ δύσκολη δεκαετία. Πιστεύω όμως ότι καθώς γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη του ελληνικού αγώνα για την ανεξαρτησία, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον της Ελλάδας. Θέλω να είστε περήφανοι για την Ελλάδα, όχι μόνο λόγω του ένδοξου παρελθόντος της. Μιλάμε πολύ για αυτό και έχουμε κάθε λόγο να το κάνουμε. Θέλω επίσης να είστε περήφανοι γιατί αυτή η χώρα έχει ένα απίστευτα ελπιδοφόρο μέλλον και το μέλλον αυτής της χώρας είναι οι άνθρωποί της, οι άνθρωποί της στην Ελλάδα, οι άνθρωποι της στο εξωτερικό.









Αυτή η όσμωση μεταξύ Ελλήνων που ζουν στην Ελλάδα και των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό δημιουργεί έναν τεράστιο δυναμισμό ως προς το τι μπορούμε να πετύχουμε ως χώρα. Η οικονομία μας βελτιώνεται. Θα καταγράψουμε ραγδαία ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Η Ελλάδα προσελκύει επενδύσεις όπως δεν έχει κάνει ποτέ πριν. Καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία του Covid με τρόπο που εξέπληξε πολλούς. Τα πήγαμε καλύτερα από πολλές χώρες που είχαν επενδύσει πολύ περισσότερα στο σύστημα υγείας τους. Και δράττομαι της ευκαιρίας να αποτίσω φόρο τιμής και να αφιερώσω αυτό το ξεχωριστό βραβείο στις νοσηλεύτριες και στους γιατρούς μας στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας που εργάστηκαν πολύ σκληρά και αδιάκοπα για να την αντιμετώπιση αυτού του αόρατου εχθρού.





Ταυτόχρονα, αισθάνομαι, κύριε Πρέσβη, ότι η σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, όχι μόνο γίνεται ολοένα και πιο ισχυρή, αλλά χαράζει ένα δρόμο στρατηγικής σημασίας και για τις δύο χώρες μας, κάτι που μας κάνει να αισθανόμαστε εξαιρετικά αισιόδοξοι. Γνωρίζετε ότι αντιμετωπίζουμε σημαντικές προκλήσεις σε περιφερειακό επίπεδο τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά παραμένουμε σταθεροί στην πεποίθησή μας ότι εάν βασιζόμαστε στις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, στην αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, μπορούμε και θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες. Tαυτόχρονα, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα όπου και όποτε είναι απαραίτητο.





Αγαπητοί φίλοι,





Καταλήγοντας, επιτρέψτε μου να επαναλάβω πόσο χαρούμενος είμαι που σας βλέπω εδώ στην Ελλάδα, πόσο αισιόδοξος είμαι για τη σχέση μεταξύ του ελληνικού κράτους και της AHEPA και πόσο ενθαρρυντικός για μένα είναι ο δυναμισμός της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να έρθετε πιο κοντά στην Ελλάδα. Έχετε σταθεί στο πλευρό μας στις δύσκολες στιγμές.





Τώρα, πιστεύω ακράδαντα ότι οι καλύτερες στιγμές είναι μπροστά μας και ότι ένα ελπιδοφόρο μέλλον ανοίγεται για τη χώρα μας. Θέλω εσείς, θέλω η Ελληνοαμερικανική κοινότητα, θέλω η AHEPA να αποτελέσει κομμάτι αυτού του πολλά υποσχόμενου μέλλοντος. Και όταν συναντηθούμε ξανά και όταν κάνουμε τον απολογισμό μας γι’ αυτά που έχουμε καταφέρει να είμαστε πραγματικά περήφανοι, περήφανοι που είμαστε Έλληνες, περήφανοι που είμαστε μέρος μιας παγκόσμιας κοινότητας Ελλήνων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που πάντα μα πάντα προσπαθεί για να πετύχει το καλύτερο για τη χώρα μας.





Ζήτω η Ελλάδα.





Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας.