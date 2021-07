Κόσμος

Παλαιστίνη: Νεκρό παιδί από πυρά Ισραηλινών

Το αγόρι, ο 12χρονος Μοχάμαντ αλ Αλάμι, δέχθηκε πυρά στο στήθος και υπέκυψε αρκετές ώρες αργότερα αφού είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν σήμερα ένα 12χρονο Παλαιστίνιο αγόρι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε άμεσα το συμβάν, το οποίο συνέβη καθώς το αγόρι επέβαινε σε ένα αυτοκίνητο με τον πατέρα του στην πόλη Μπέιτ Ομάρ, κοντά στη Χεβρόνα στη νότια Δυτική Όχθη.

Το αγόρι, ο 12χρονος Μοχάμαντ αλ Αλάμι δέχθηκε πυρά στο στήθος, σύμφωνα το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας και υπέκυψε αρκετές ώρες αργότερα αφού είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο. Δεν υπήρχαν ταραχές στην περιοχή τη στιγμή του περιστατικού, ανέφεραν κάτοικοι.

Χθες, αργά το βράδυ ένας 41χρονος Παλαιστίνιος, ο Σάντι Όμαρ Λότφι Σαλίμ, σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινών στρατιωτών κοντά στο χωριό Μπέιτα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, θέατρο συγκρούσεων μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων του Ισραήλ εδώ και αρκετές εβδομάδες, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Το Σάββατο, ένας 17χρονος Παλαιστίνιος έφηβος που είχε τραυματιστεί μια μέρα πριν σε συγκρούσεις με Ισραηλινούς στρατιώτες υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

