Δυτική Όχθη: Νεκρός Παλαιστίνιος έφηβος από ισραηλινά πυρά

Αιματηρά επεισόδια στη Δυτική Όχθη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ και σκότωσαν έναν παλαιστίνιο έφηβο κατά τη διάρκεια επεισοδίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη χθες Παρασκευή, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Τα επεισόδια ξέσπασαν σε διαδήλωση εναντίον εβραϊκών οικισμών, ειδικά του αυθαίρετου οικισμού Εβιατάρ, κοντά στη Ραμάλα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πλήθος νεαρών πέταξε πέτρες εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών, οι οποίοι έκαναν χρήση δακρυγόνων, σφαιρών με επικάλυψη από καουτσούκ και πραγματικών πυρών.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος καταμέτρησε 146 τραυματίες, εννιά που τραυματίστηκαν από πραγματικές σφαίρες, 34 που χτυπήθηκαν από βλήματα με επικάλυψη από καουτσούκ και πάνω από 80 που τραυματίστηκαν ή παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα από τα δακρυγόνα.

«Τις τελευταίες ώρες σημειώθηκαν επεισόδια κοντά σε προκεχωρημένη θέση στο Γκιβάτ Εβιατάρ, νότια της Νάμπλους. Εκατοντάδες παλαιστίνιοι πέταξαν πέτρες εναντίον ισραηλινών στρατιωτών, οι οποίοι αντέδρασαν κάνοντας χρήση μέσων καταστολής εξεγέρσεων», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι δύο άνδρες του τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο.

Εβραίοι έποικοι εγκαταστάθηκαν στις αρχές Μαΐου σε λόφο κοντά στη Νάμπλους και ίδρυσαν τον αυθαίρετο οικισμό Εβιατάρ χωρίς να εξασφαλίσουν άδεια από τις ισραηλινές αρχές.

Έπειτα από εβδομάδες εντάσεων και ταραχών, υπήρξε συμφωνία με τους εποίκους, που εγκατέλειψαν προσωρινά την περιοχή, αφήνοντας όμως εκεί τα λυόμενα σπίτια τους, ωσότου το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ να εξετάσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εδαφών που κατέλαβαν και να προσδιορίσει ότι μπορούν να θεωρηθούν ισραηλινά.

Εάν το υπουργείο αποφανθεί υπέρ των εποίκων, θα μπορέσουν να εγκατασταθούν μόνιμα. Εν αναμονή, ο στρατός έχει αναπτύξει φρουρά.

Η Δυτική Όχθη είναι παλαιστινιακή περιοχή την οποία κατέχει το Ισραήλ από το 1967 όπου, βάσει του διεθνούς δικαίου, όλοι οι εβραϊκοί οικισμοί σε αυτή θεωρούνται παράνομοι. Πάνω από 470.000 ισραηλινοί έποικοι ζουν σήμερα στη Δυτική Όχθη.

