Champions League - Ολυμπιακός: Με Λουντογκόρετς η “μάχη” για τα πλέι οφ

Πότε θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις, στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου της διοργάνωσης.

Η Λουντογκόρετς από τη Βουλγαρία θα είναι η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού στον Γ΄ προκριματικό γύρο του Champions League.

Η ομάδα του Βάλτας Νταμπράουσκας επικράτησε με 3-1 της Μούρα από την Σλοβενία στο Ράζγκραντ και σε συνδυασμό με το 0-0 που είχε αποσπάσει στο πρώτο ματς εκτός έδρας κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση, όπου και θα συναντήσει τους πρωταθλητές Ελλάδας, οι οποίοι απέκλεισαν τη Νέφτσι Μπακού.

Ο Πιέρος Σωτηρίου άνοιξε το σκορ για τους Βούλγαρους στο 4΄, αλλά οι Σλοβένοι ισοφάρισαν με τον Χόρβατ στο 64΄. Κι ενώ όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες θα οδηγούνταν στην παράταση, στο 82΄ ο Μανού έκανε το 2-1 και στο 90΄ ο Ολιβέιρα-Σόουζα διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Το πρώτο ματς του Ολυμπιακού με την Λουντογκόρετς θα διεξαχθεί στο “Γ. Καραϊσκάκης” στις 3 ή 4 Αυγούστου και η ρεβάνς στις 10 του ίδιου μήνα.

Αναλυτικά τα ζευγάρια του Γ΄ προκριματικού γύρου του Champions League:

Μονοπάτι πρωταθλητών

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Λέγκια Βαρσοβίας

Κλουζ (Ρουμανία)-Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)

Ολυμπιακός (Ελλάδα)-Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία)

Μάλμε (Σουηδία)-Ρέιντζερς (Σκωτία)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία)

Μονοπάτι μη πρωταθλητών

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Μίντιλαντ (Δανία)

Σπαρτάκ Μόσχας (Ρωσία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Γκενκ (Βέλγιο)-Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Μονακό (Γαλλία)-Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)

