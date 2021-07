Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Κωπηλασία: Ο Στέφανος Ντούσκος “βλέπει” μετάλλιο

Κυρίδου-Μπούμπου κατέλαβαν την 5 η θέση στη δίκωπο γυναικών. Η Αννέτα Κυρίδου δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του απλού σκιφ.

Η ελληνική κωπηλασία χάρισε στην Ελλάδα την καλύτερη θέση μέχρι στιγμής στους 32ους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, την 5η των Μαρίας Κυρίδου και Χριστίνας Μπούρμπου, στη δίκωπο γυναικών, και ελπίζει σε ένα μετάλλιο με τον Στέφανο Ντούσκο στο απλό σκιφ, μετά την πρόκριση του Γιαννιώτη σκιφίστα στον τελικό του αγωνίσματος ως πρώτος της 2ης ημιτελικής σειράς και μάλιστα με τον καλύτερο χρόνο στα ημιτελικά από όλους τους αυριανούς αντιπάλους του. Η Αννέτα Κυρίδου δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του απλού σκιφ, όμως, αφού έμεινε 6η στην ημιτελική σειρά της και αύριο θα διεκδικήσει μία εκ των θέσεων 7-12 στον “μικρό” τελικό. Έτσι, το χάλκινο μετάλλιο των Αλεξάνδρας Τσιάβου και Χριστίνας Γιαζιτζίδου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών το 2012 στο Λονδίνο παραμένει το μόνο για την ελληνική γυναικεία κωπηλασία σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι 20χρονες Μαρία Κυρίδου και Χριστίνα Μπούρμπου ανήκουν πλέον στο κλαμπ των Ολυμπιονικών με την 5η θέση στη δίκωπο γυναικών, στο Τόκιο, με χρόνο 6:57.11, ενώ πρόσφεραν και μία συγκλονιστική εμφάνιση στα ημιτελικά, όταν από 4ες στα 1.500 μέτρα, τα έδωσαν όλα, πέρασαν τις τρεις προπορευόμενες βάρκες των Μεγάλης Βρετανίας (Χέλεν Γκλόβερ και Πόλι Σουόν), Καναδά (Κάλειφ Φίλμερ και Χίλαρι Γιάνσενς) και Αυστραλίας (Μόρισον/ΜακΙντάιρ) για να περάσουν πρώτες τη γραμμή του τερματισμού κάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ με 6:48.70. Το ρεκόρ τους είχαν καταρρίψει, όμως, λίγα λεπτά αργότερα, οι πρώτες της δεύτερης ημιτελικής σειράς Γκρέις Πρέντεργγκαστ και Κέρι Γκόουλερ από τη Νέα Ζηλανδια, με 6:47.41, οι οποίες κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στον τελικό με χρόνο 6:50.19. Το ασημένιο μετάλλιο στη δίκωπο γυναικών κατέκτησαν οι Ρωσίδες Βασιλίσα Στεπάνοβα/Έλενα Οριανμπίσκαγια (6:51.45) και το χάλκινο μετάλλιο κρέμασαν στο στήθος οι Κάλειφ Φίλμερ και Χίλαρι Γιάνσενς (6:52.10).

Την Παρασκευή, στις 3:05 τα ξημερώματα, η Αννέτα Κυρίδου θα διεκδικήσει μία εκ των θέσεων 7-12 στον “μικρό” τελικό του απλού σκιφ. Η αθλήτρια του ΝΟΘ τερμάτισε στην 6η θέση της 1ης ημιτελικής σειράς με χρόνο 7:40.81 και έμεινε εκτός τελικού. Η Κυρίδου θα αντιμετωπίσει στον “μικρό” τελικό τις Άννα Σάρα Σοφί Σόουβερ (Ολλανδία), Σανίτα Πάσπιουρ (Ιρλανδία), Κάρρα Κόουλερ (ΗΠΑ), Κέρλινγκ Ζίμαν (Καναδάς) και Ναζανίν Μαλαεϊ (Ιράν).

Η “μεγάλη ώρα” για την ελληνική κωπηλασία έρχεται την Παρασκευή, στις 3:45 τα ξημερώματα, με τον Στέφανο Ντούσκο να παίρνει θέση στον τελικό του απλού σκιφ, έχοντας τον καλύτερο χρόνο και από τις δύο ημιτελικές σειρές. Ο Γιαννιώτης σκιφίστας έκανε εξαιρετική εμφάνιση στη 2η ημιτελική σειρά, τέθηκε νωρίς επικεφαλής της κούρσας και από τα 1.000 μέτρα έως τον τερματισμό παρέμεινε πρώτος, φέρνοντας χρόνο 6:41.61. Η εμφάνισή του στα ημιτελικά τον καθιστά φαβορί για μία θέση στο βάθρο. Ο πρώτος της 1ης ημιτελικής σειράς, Κγιέτιλ Μπορτς από τη Νορβηγία έφερε χειρότερο χρόνο από τον Έλληνα σκιφίστα και συγκεκριμένα 6:42.92. Αντίπαλοί του Στέφανου Ντούσκου στον τελικό πέραν του Νορβηγού Κγιέτιλ Μπόρτς, θα είναι και ο Δανός Σβέρι Νίλσεν (6:44.00), ο Ρώσος Αλεξάντερ Βιαζόφκιν (6:44.56), ο Κροάτης Νταμίρ Μαρτίν (6:45.27) και ο Λιθουανός Μιντάουγκας Γκρισκόνις (6:45.90).

