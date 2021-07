Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Πέμπτη σήμερα και με τον Άρη στην τελευταία μοίρα του Λέοντα έχουμε πολύ δημιουργική και συνδυαστική σκέψη και βρίσκουμε και λύσεις ώστε αυτά που έχουμε στο μυαλό μας να τα εξελίσσουμε τάχιστα…

Με τη Σελήνη στον Κριό σίγουρα βλέπουμε εύκολα το αντίκτυπο όλων αυτών που συμβαίνουν και προλαμβάνουμε τις καταστάσεις… Ερωτική μέρα για εξομολογήσεις και παραδοχή των συναισθημάτων μας και στους εαυτούς μας αλλά και στους άλλους… Ο Δίας έχει περάσει στον Υδροχόο (ανάδρομος φυσικά) και μας φωτίζει τις κοινωνικές μας σχέσεις αλλά και τις φιλικές… Ευκαιρία να δούμε φίλους ή και να τους καλέσουμε στο σπίτι μας για να μοιραστούμε τα νέα μας! Επαγγελματικά, αρχίζουμε και βάζουμε πιο μεγαλεπήβολους στόχους και είναι και στο χέρι μας να τους εξελίξουμε με σωστές επενδύσεις είτε σε χρήμα, είτε σε χρόνο και δημιουργικότητα αλλά με συλλογική προσπάθεια!

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός: Στα επαγγελματικά σας, δεν κάνετε πίσω και έχετε καταλάβει ότι για αυτά που επιμένετε έχετε σχεδόν εξασφαλίσει το αποτέλεσμα… Αφήστε που έχετε και συμμάχους και πολεμάτε μαζί για τους ίδιους στόχους… Ερωτικά, θέλετε να μοιραστείτε τις φιλικές σας σχέσεις μαζί με τα ερωτικά σας, οπότε μπορείτε να γίνετε όλοι μαζί μία ωραία παρέα… Διεκδικήστε και κάτι οικονομικό… Κάτι μπορείτε να καταφέρετε!

Ταύρος: Έχετε αλλάξει διάθεση και είστε πιο συγκεντρωμένοι στα επαγγελματικά σας… Αυτό που σας αρέσει είναι ότι εισακούγεστε και τελικά εξελίσσετε τον τομέα αυτό πιο εύκολα και αποτελεσματικά… Στα ερωτικά σας, κανόνες ηθικής είναι απαράβατοι και δε διαπραγματεύεστε το παραμικρό σε αυτόν τον τομέα… Έχετε όμως και αποδείξεις και έτσι όλα γίνονται πιο εύκολα!

Δίδυμοι: Η αλήθεια είναι ότι είστε ανανεωμένοι και πιο σίγουροι για τον εαυτό σας… Έχετε καταφέρει να συγκεντρώνεστε στα σημαντικά που σας συμβαίνουν και να ασχολείστε με αυτά αποτελεσματικά… Σίγουρα πρέπει να βάλετε και καινούργιες δραστηριότητες στη ζωή σας αλλά να μην το παρακάνετε… Ερωτικά, θέλετε να κάνετε μαζί ένα πλάνο, στο οποίο θα εμπλακείτε και οι δύο με οικονομική συνεισφορά!

Καρκίνος: Ενώ σήμερα και έχετε περισσότερες ευαισθησίες αλλά και φιλανθρωπικές τάσεις… Έχετε όμως και ισχυρή φαντασία που σας βοηθάει να διαλευκάνετε τις καταστάσεις… Ερωτικά, ξέρετε ότι πρέπει να προσπαθήσετε παραπάνω για κάτι, γιατί υπάρχει στασιμότητα και υποτονικότητα… Επαγγελματικά, μην ενθουσιάζεστε με κάτι που μπορεί να μην είναι τόσο αποδοτικό όσο αρχικά φαίνεται!

Λέων: Νιώθετε ότι είστε περιζήτητοι στα επαγγελματικά σας και γι’ αυτό σωστά ενθουσιάζεστε αλλά και ενθαρρύνετε καθετί καινούργιο στα επαγγελματικά σας… Έχετε βέβαια το περιθώριο επιλογών και αυτό είναι που σας αρέσει περισσότερο… Ερωτικά, αυτό που σας αρέσει είναι ότι καταφέρνετε εύκολα να ανανεώνεστε χωρίς να γίνεται κάτι σπουδαίο… Έχετε κατασταλάξει και αυτό σας επιτρέπει να είστε σωστά συντονισμένοι με τις επιθυμίες σας!

Παρθένος: Φιλικές συνευρέσεις έχει η σημερινή μέρα και έχετε τόσο καλή διάθεση όσο που να έχετε διασφαλίσει το αποτέλεσμα… Βέβαια θέλετε να ξέρετε ακριβώς που θα πάτε και να τα έχετε όλα προγραμματισμένα… Ερωτικά, αφήνετε για λίγο το ερωτικό παιχνίδι και τις πρωτοβουλίες στα χέρια των ενδιαφερόμενων να σας διεκδικήσουν… Επαγγελματικά, μία ιδέα σας είναι ιδιαίτερα έξυπνη αλλά δεν είναι ολοκληρωμένη!

Ζυγός: Για εσάς η δημιουργική σκέψη σε συνδυασμό με τα επαγγελματικά σας είναι αυτά που σας προετοιμάζουν σωστά για να κάνετε στα επαγγελματικά σας ουσιαστικές συζητήσεις… Το ερωτικό παιχνίδι για εσάς είναι τόσο άμεσο αλλά και τόσο αποδοτικό που σχεδόν σας εκπλήσσει… Βέβαια, είστε σε καλή διάθεση και αυτό βοηθάει… Αν έχετε παιδιά, θα νιώσετε περήφανοι με ένα κατόρθωμά τους!

Σκορπιός: Είστε πιο συνειδητοποιημένοι στα ερωτικά σας και σχεδόν έχετε ξεκαθαρίσει και ξεδιαλύνει τις όποιες σας αμφιβολίες… Τώρα λοιπόν, εστιάζετε σωστά στα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί και μοιράζεστε περισσότερα… Τα επαγγελματικά σας είναι αυτά που σας στρέφουν σε μεθόδους παραδοσιακές που ξέρετε και το αποτέλεσμά τους… Οικονομικά, έχετε καλή διαχείριση και αυτό σας κάνει να αισθάνεστε άνεση!

Τοξότης: Ευκαιρία για πράξεις στα ερωτικά σας και όχι άλλες συζητήσεις που καλό ήταν που γίνανε γιατί ξεκαθάρισαν κάποια θέματα… Ερωτικά πάντως, σας αρέσουν οι εντάσεις αλλά να είναι απλώς για να δώσουν έναν τόνο διεκδίκησης… Τα επαγγελματικά σας, αρχίζουν και σας επαναφέρουν εκκρεμότητες που δεν τους δώσατε την κατάλληλη σημασία… Πάντως είστε σωστά επιφυλακτικοί για το όποιο αποτέλεσμα!

Αιγόκερως: Δεν είναι ότι είστε εύκολοι στο ερωτικό παιχνίδι είναι ότι σήμερα θα δείτε ότι αυτό που σας ικανοποιεί είναι να επικοινωνείτε χωρίς να χρειάζεται να λέτε πολλά, αλλά να σας καταλαβαίνουν περισσότερο… Τα οικονομικά σας είναι αυτά που πλέον σας απασχολούν, όταν όμως δεν έχετε εμμονές και είστε χαλαροί στη διαχείριση… Επαγγελματικά, μία συζήτηση που ξεκινάει για άλλο θέμα, καταλήγει σε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό!

Υδροχόος: Έχετε περισσότερες ερωτικές ευκαιρίες και καλό είναι να είστε ξεκάθαροι από την αρχή στο τι θέλετε και τι μπορείτε να δώσετε… Μπορεί να νιώθετε ότι οι παραπάνω από μία επιλογές σας δίνει πλεονέκτημα, αλλά σκοπός είναι να το διαχειριστείτε ανάλογα… Αυτό που σας αρέσει στην εργασία σας είναι ότι καταφέρνετε να βάλετε τα πράγματα σε μία ρέγουλα και να κάνετε σωστή ταξινόμηση… Δώστε και μία άνεση στον χρόνο υλοποίησης γιατί τα έχετε στριμώξει!

Ιχθύες: Αρχίζετε μία κρυφή επικοινωνία στα ερωτικά σας που δε θέλετε να την αποκαλύψετε σε κανέναν… Αυτό βέβαια, το συνηθίζετε αλλά σήμερα σας συνεπαίρνει τόσο πολύ που δημιουργείτε και υποψίες… Επαγγελματικά, αυτό που δεν τελειώνει, σας τρώει περισσότερο χρόνο γιατί όλο και το αλλάζετε και το εμπλουτίζετε γιατί έτσι θεωρείτε ότι θα γίνει πιο πλήρες!

