Θεσσαλονίκη: φωτιά σε λεωφορείο γεμάτο επιβάτες (εικόνες)

Εκτός από τη φωτιά, στο σημείο συγκρούστηκαν δύο ΙΧ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρία άτομα.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε κινητήρα τουριστικού λεωφορείου, την ώρα που κινούνταν στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Ρεντίνας Θεσσαλονίκης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε άμεσα αλλά η φωτιά σβήστηκε πριν φτάσουν τα οχήματα στο σημείο.

Οι 86 επιβάτες του λεωφορείου, που έχει σερβικές πινακίδες, είναι καλά στην υγεία τους.

Σε πολύ κοντινή απόσταση, συγκρούστηκαν δύο ΙΧ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρία άτομα.

Το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οι οποίες ερευνώνται.

