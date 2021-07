Τοπικά Νέα

Μαγιορκίνης – κορονοϊός: αναγκαία η αύξηση των εμβολιασμών στις νέους

Ο συνολικός αριθμός των διαγνώσεων στην επικράτεια έδειξε σημάδια σταθεροποίησης και πολύ μικρής υποχώρησης, ανέφερε κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας Covid-19 ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης από τον ΕΟΔΥ. Η πίεση στο σύστημα υγεία έδειξε σημεία σημαντικής αύξησης.

Ο αριθμός των ατόμων σε παρακολούθηση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, εντός της τελευταίας εβδομάδας, αυξήθηκε κατά 25% και ο αριθμός των νέων εισαγωγών αυξήθηκε σε περισσότερες από 150 τις τελευταίες ημέρες, ενώ το ισοζύγιο εισιτηρίων - εξιτηρίων τις τελευταίες ημέρες παραμένει μεγαλύτερο από το 1. Ο αριθμός των πολιτών που καταλήγουν με τη νόσο, μειώθηκε 28%, σε περίπου 6 ανά ημέρα.

Ο κ. Μαγιορκίνης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επιδημιολογική εικόνα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς ήταν από τις χώρες που προχώρησε γρήγορα στον εμβολιασμό και μπήκε στο 4ο κύμα πιο γρήγορα. Όπως είπε δείχνει σαφή σημεία συρρίκνωσης. Παρατηρήθηκε μείωση 31% στις νέες διαγνώσεις και αυτή η τάση είναι αντίθετη στις προβλέψεις δραματικής αύξησης των κρουσμάτων ως αποτέλεσμα της πλήρους κατάργησης των περιορισμών στις 16 Ιουλίου.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα ότι οι 9 ημέρες που έχουν περάσει, είναι σχετικά λίγες για την ασφαλή καταγραφή της επίπτωσης της κατάργησης των περιορισμών», είπε. Από την άλλη όμως από την άνοδο των διαγνώσεων που άρχισε να καταγράφεται στις αρχές Ιουνίου δεν έχουν ληφθεί επιπλέον μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και η πιο πιθανή εξήγηση μείωσης κρουσμάτων είπε ο Καθηγητής είναι η επέκταση του εμβολιασμού στις πιο νέες ηλικίες.

Υπογράμμισε τη σημασία του εμβολιασμού στους νέους που, όπως είπε, έχουν τις περισσότερες κοινωνικές επαφές.

Σχετικά με την παρέμβαση Δημόσιας Υγείας για προσυμπτωματικό έλεγχο με αντιγονικά self-test, μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περίπου 38 εκατομμύρια συσκευές σε περίπου 4,5 εκατομμύρια πολίτες.

Περισσότερες από 30 εκατομμύρια δηλώσεις έχουν περάσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το σύνολο των θετικών που έχουν επιβεβαιωθεί στον έλεγχο από επαγγελματίες υγείας είναι σχεδόν 63.000.

