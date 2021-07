Αθλητικά

Στη σέντρα η Γαλλία και η Πορτογαλία με τα Σούπερ Καπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λιλ-Παρί Σεν Ζερμέν και Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μπράγκα με πολλά ειδικά στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την έναρξη των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Στη Γαλλία και την Πορτογαλία η σεζόν ξεκινάει με τα Σούπερ Καπ.

Την Κυριακή, στις 21:00, στο Τελ Αβίβ θα διεξαχθεί το γαλλικό Σούπερ Καπ ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Λιλ και την κυπελλούχο Παρί Σεν Ζερμέν.

Το Σάββατο, στις 22:45, στο Αβέιρο θα αναμετρηθούν για το πορτογαλικό Σούπερ Καπ, η πρωταθλήτρια Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την κυπελλούχο Μπράγκα.

Πολλές είναι οι στοιχηματικές επιλογές που προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για τα Σούπερ Καπ Γαλλίας και Πορτογαλίας. Ανάμεσα στις επιλογές που έχουν οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα είναι και αυτές για την πρώτη και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, τη νίκη με μηδέν παθητικό, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, το ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ, τα μονά/ζυγά γκολ, το πρώτο κόρνερ, τον νικητή των κόρνερ, το ημίχρονο με τα περισσότερα κόρνερ, τα σκορ πολλαπλών επιλογών, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι.

Στοιχηματικές επιλογές για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Πολλές είναι οι στοιχηματικές επιλογές που προσφέρει το Πάμε Στοίχημα και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής ξεκινάει ο Στίβος, ο βασιλιάς των Ολυμπιακών Αγώνων.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται στοιχήματα για τους άνδρες, στα 100 μέτρα, το άλμα επί κοντώ με τη συμμετοχή των Κώστα Φιλιππίδη και Εμμανουήλ Καραλή, το άλμα εις μήκος με τον Μίλτο Τεντόγλου, το άλμα εις ύψος, τα 3.000 μέτρα στιπλ, τα 10.000 μέτρα και για τις γυναίκες, στα 100 μέτρα με την Ραφαέλα Σπανουδάκη, τα 100 μέτρα εμπόδια με την Ελιβάβετ Πεσιρίδου, τα 200 μέτρα με την Ραφαέλα Σπανουδάκη, τη δισκοβολία με την Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου, το άλμα εις τριπλούν με την Βούλα Παπαχρήστου και τα 800 μέτρα.

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον και για την Γυμναστική και την Κολύμβηση, λόγω της συμμετοχής του Λευτέρη Πετρούνια και του Κριστιάν Γκολομέεφ. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στοιχήματα για τον νικητή στους Κρίκους και στα 50 μέτρα ελεύθερο ανδρών της Κολύμβησης.

«ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις» για τους παίκτες του Πάμε Στοίχημα

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα, που καταθέτουν τα δελτία τους στα καταστήματα ΟΠΑΠ, μπορούν να συμμετάσχουν στις εβδομαδιαίες κληρώσεις του «Summer Fiesta», με το νέο πρόγραμμα πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις».

Κατεβάζοντας την εφαρμογή OPAPP, παίζουν, σκανάρουν τον λαχνό τους και μπαίνουν σε κληρώσεις για να κερδίζουν επιβραβεύσεις και άλλα δώρα.

Για το «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις» και τις επιβραβεύσεις που παρέχονται μέσω αυτού στα εγγεγραμμένα μέλη του προγράμματος ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε την εφαρμογή ή ένα κατάστημα ΟΠΑΠ.