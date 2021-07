Κοινωνία

Κέρκυρα: αστυνομικός σκοτώθηκε από κλαδί ελιάς

Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του άτυχου άνδρα.

Θανάσιμα τραυματίστηκε ένας 42χρονος αστυνομικός όταν, στην προσπάθεια του να κόψει ένα μεγάλο κλαδί ελιάς, καταπλακώθηκε από αυτό!

Το απίστευτο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Βαρυπατάδες της Κέρκυρας. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της πυροσβεστικής και της αστυνομίας που κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν.

Ο άτυχος αστυνομικός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας αλλά παρά την μεγάλη προσπάθεια των γιατρών, να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 42χρονος υπέκυψε στα τραύματα του.

