Πολιτική

Φωτιά στην Αχαΐα – Χρυσοχοΐδης: Είμαστε σε επαγρύπνηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επί τόπου ο Νίκος Χαρδαλιάς. Η ενημέρωση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για την πορεία της επιχείρησης στο μεγάλο πύρινο μέτωπο.

«Σήμερα εκδηλώθηκαν 56 πυρκαγιές. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε αρκετές πυρκαγιές στην Αχαΐα και αρκετές από αυτές έλαβαν διαστάσεις και εξελίχθηκαν πλησίον κατοικιών αλλά και εντός οικισμών. Για την σημερινή πυρκαγιά που ξεκίνησε πλησίον του οικισμού Ζήρια το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις 12:25. Υπήρξε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε δηλώσεις του από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ προσέθεσε:

«Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 145 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 50 οχήματα και από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη, 7 ελικόπτερα και 1 ακόμη ελικόπτερο ως συντονιστικό. Συνολικά στην περιοχή της Αιγιαλείας λόγω της επέκτασης της πυρκαγιάς επιχειρούν 290 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 75 οχήματα».

Αναφερόμενος στην εξέλιξη της πυρκαγιάς, σημείωσε ο κ.Χρυσοχοΐδης: «Εξελίχθηκε ανάμεσα σε δασική βλάστηση, γεωργικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους, εντός του αστικού ιστού. Ελαβε πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις, μπήκε μέσα σε οικισμούς, γι' αυτό πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των κατοίκων από πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις και μέσω του 112 έλαβαν μήνυμα προκειμένου να εκκενώσουν τις περιοχές Ζήρια, Καμάρες και Λαμπίρι. Στη συνέχεια έλαβαν δεύτερο μήνυμα προκειμένου να εκκενώσουν τον οικισμό Λόγγο, ανατολικότερα των προηγούμενων οικισμών με σκοπό να εκκενωθούν οι οικισμοί και να είναι οι πολίτες ασφαλείς.

Με εντολή του αρχηγού του Π.Σ, αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη, μετέβη και πυροσβεστικό πλοιάριο που παραλαμβάνει και περισυλλέγει λουόμενους ή κατοίκους των παράλιων περιοχών. Το ίδιο συνέβη και με το Λιμενικό Σώμα και τις διασωστικές λέμβους του, καθώς επίσης και ιδιώτες οι οποίοι εκκένωσαν όλες τις περιοχές που κινδύνευαν πολίτες. Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ είναι επίσης παρόν προκειμένου να βοηθήσει τους κατοίκους να γίνει σωστά η εκκένωση των οικισμών και να μην κινδυνεύσει κανείς».

Ο υπουργός ανέφερε στη συνέχεια ότι κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει μεταβεί στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

Όσον αφορά τον καύσωνα επισήμανε:

«Όλες οι Υπηρεσίες της χώρας είναι σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση του καύσωνα, για την προστασία των ευπαθών ομάδων για την προστασία των εργαζομένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα την άρτια λειτουργία των κρίσιμων υποδομών και των κρίσιμων λειτουργιών της χώρας. Όλα αυτά σήμερα, την πρώτη μέρα της δοκιμασίας που περνάμε, λειτούργησαν εξαιρετικά, χωρίς πολλά προβλήματα, και δηλώνω με ικανοποίηση ότι το κράτος, η αυτοδιοίκηση και όλοι οι φορείς που έχουν αναλάβει έναν ρόλο στην αντιμετώπιση και διαχείριση αυτής της κρίσης λειτουργούν στο πλαίσιο του σχεδίου το οποίο εξελίσσεται και θα εξελίσσεται τις επόμενες μέρες. Οι αντίξοες συνθήκες θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες όπως μας ενημερώνουν οι ειδικοί και οι μετεωρολόγοι. Καλούμε τους πολίτες να απέχουν από κάθε δραστηριότητα στο φυσικό περιβάλλον ή στον αστικό ιστό που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και να διαδώσει πυρκαγιά με τεράστιους κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον. Εμείς είμαστε όλοι εδώ, σε επαγρύπνηση, σε κινητοποίηση σε επιφυλακή και είμαστε όλοι εδώ και θα παραμείνουμε και τα επόμενα 24ωρα που θα εκδηλώνεται το φαινόμενο αυτό, εδώ στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, μαζί με τον υφυπουργό Νίκο Χαρδαλιά που βρίσκεται στον τόπο της πυρκαγιάς και τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Γαλλία: διαδηλώσεις κατά της υποχρεωτικής κάρτας υγείας (εικόνες)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στηρίζει τον Θοδωρή Ιακωβίδη