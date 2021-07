Κόσμος

Κορονοϊός – Ιταλία: η μετάλλαξη Δέλτα “τραυματίζει” τον τουρισμό

Το 34% ακύρωσε τις κρατήσεις που είχε κάνει τους περασμένους μήνες. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, όμως, τονίζουν ότι ως προορισμοί συνεχίζουν να «αντέχουν» η Ελλάδα, η Ισπανία και η Γαλλία.

Ο ιταλικός τουρισμός «υποφέρει», εξαιτίας της παραλλαγής Δέλτα του κορονοϊού. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασαν σήμερα η ιταλική εμπορική ένωση Confcommercio και η δημοσκοπική εταιρία Swg, οι ξένοι τουρίστες συνεχίζουν να είναι πολύ λιγότεροι από το 2019, ενώ οι Ιταλοί μειώνουν τις ημέρες που είχαν προγραμματίσει να περάσουν σε κάποιο θέρετρο.

Πιο αναλυτικά, σε σύνολο 17 εκατομμυρίων Ιταλών που ετοιμάζονται να πάνε διακοπές, το 34% δηλώνει ότι ακύρωσε κράτηση που είχε κάνει τους περασμένους μήνες, ενώ το 30% είναι έτοιμο να ακυρώσει και πάλι τις διακοπές του, σε περίπτωση που από τους επιδημιολογικούς δείκτες προκύψει ότι η κατάσταση χειροτερεύει.

Παράλληλα, οι Ιταλοί που φέτος είπαν «ναι» στις διακοπές, είναι 8 εκατομμύρια λιγότεροι από το 2019. Σε ό,τι αφορά την διάρκεια των διακοπών κάθε οικογένειας, μόνον το 28% των ερωτηθέντων θα λείψει από τον μόνιμο τόπο κατοικίας του για πάνω από μια εβδομάδα, ενώ τον Σεπτέμβριο οι περισσότεροι Ιταλοί θα προτιμήσουν σύντομες «αποδράσεις», μιας ή δυο ημερών.

Το 79% του στατιστικού δείγματος, δηλώνει ότι συμφωνεί με το πράσινο πάσο εμβολιασμένων.

Οι διακοπές των Ιταλών στο εξωτερικό μειώνονται αισθητά, αφού 9 στους 10 επέλεξαν να μείνουν εντός εθνικών συνόρων. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, όμως, τονίζουν ότι ως προορισμοί συνεχίζουν να «αντέχουν» η Ελλάδα, η Ισπανία και η Γαλλία.

