Κορονοϊός - Ιταλία: Ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων

Η Ιταλία καταγράφει τον δεύτερο βαρύτερο επίσημο απολογισμό θυμάτων στην Ευρώπη, μετά τη Βρετανία.



Το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν 16 ασθενείς με την COVID-19, από 18 την προηγουμένη, ενώ ο αριθμός των μολύνσεων από τον SARS-CoV-2 μειώθηκε στις 6.513, από 6.619 μία ημέρα νωρίτερα, επί συνόλου 264.860 τεστ.

Με 128.063 θανάτους εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού αφότου εκδηλώθηκε στη χερσόνησο τον Φεβρουάριο του 2020 μέχρι εδώ, η Ιταλία των 60 εκατομμυρίων κατοίκων καταγράφει τον δεύτερο βαρύτερο επίσημο απολογισμό θυμάτων στην Ευρώπη, μετά τη Βρετανία, και τον όγδοο βαρύτερο στον κόσμο. Έχουν επιβεβαιωθεί πάνω από 4,35 εκατ. μολύνσεις ως αυτό το στάδιο.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία με την COVID-19, εξαιρουμένων όσων βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), αυξήθηκε σε 1.851 χθες, από 1.812 μία ημέρα νωρίτερα.

Στις ΜΕΘ έγιναν 25 εισαγωγές ασθενών, από 20 προχθές Παρασκευή. Ο αριθμός των ασθενών στις ΜΕΘ αυξήθηκε σε 214 από 201 μια ημέρα νωρίτερα.

