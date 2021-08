Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στην Αθήνα με το κύπελλο του ΝΒΑ

Γιάννης και τον Θανάσης Αντετοκούνμπο έφτασαν στην Ελλάδα. Οι πρώτες δηλώσεις τους.

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούνμπο, προσγειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η άφιξη των δύο πρωταθλητών του ΝΒΑ στην Αθήνα, καθυστέρησε μερικές ημέρες, καθώς ο Θανάσης έπρεπε να περάσει ένα χρονικό διάστημα απομονωμένος, αφού προσβλήθηκε από κορονοϊό με αποτέλεσμα να χάσει τους τελευταίους δύο τελικούς του ΝΒΑ.

Ο μικρότερος αδελφός τους, Αλεξ, έμεινε στις ΗΠΑ, προκειμένου να συμμετάσχει στο Summer League του ΝΒΑ με τους Σακραμέντο Κινγκς.

Λίγο πριν τις 12:30 ξεκίνησε η συνέντευξη Τύπου. Πρώτος άρχισε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ευχαριστώντας σε όλους κατά την διάρκεια της σεζόν αλλά και από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε το μπάσκετ έχουν στηρίξει την οικογένεια.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Όπως είπε «είμαστε χαρούμενοι που είμαστε πίσω. Που μπορούμε να το φέρουμε στην Ελλάδα το κύπελλο. Έπρεπε να περάσουμε μία μεγάλη διαδικασία γι' αυτό. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα τρόπαια στον κόσμο που βρίσκεται αυτή την στιγμή στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε πόσες μέρες θα μείνουμε εδώ αλλά θα το πάρουμε μαζί μας στα μέρη που μεγαλώσαμε, στα Σεπόλια, στου Ζωγράφου».

Αναλυτικά, ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δήλωσαν:

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στις πρώτες δηλώσεις του είπε: «Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες, όλους όσοι μας στήριξαν για να πάμε στο ΝΒΑ και να ζήσουμε το όνειρό μας. Είμαστε χαρούμενοι που γυρίσαμε για να δούμε τους φίλους μας και την οικογένειά μας. Είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε να φέρουμε το Κύπελλο μαζί, γιατί ήταν ολόκληρη διαδικασία. Είμαι πολύ χαρούμενος που ένα από τα μεγαλύτερα τρόπαια στον κόσμο είναι στην Ελλάδα. Είναι κάτι απίστευτο. Δεν ξέρω πόσες ημέρες θα μείνουμε, αλλά σίγουρα θα το πάω πίσω στα Σεπόλια, στου Ζωγράφου, στα μέρη που μεγαλώσαμε. Δεν ήταν μαζί μας στην πτήση. Ακόμη δεν έχουμε πιστέψει τι έχει γίνει. Έγινε με σκληρή δουλειά απ όλους στην ομάδα, τους παίκτες, τους προπονητές και τον κόσμο που ερχόταν να μας στηρίξει. Οι Έλληνες μας στήριζαν και μας αγαπούσαν».

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είπε στα πρώτα λόγια του, μετά την άφιξή του, στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: «Δεν έχω να πω κάτι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που και κατά τη διάρκεια της σεζόν, από την πρώτη στιγμή που παίζουμε μπάσκετ, μας έχουν στηρίξει. Από την πρώτη στιγμή που φύγαμε στο εξωτερικό να κυνηγήσουμε το όνειρό μας». Για να σχολιάσει αναφορικά με την απουσία του από το Game 5 και το Game 6 των τελικών του ΝΒΑ: «Δεν ήταν δύσκολο να είμαι εκτός από τα δύο τελευταία παιχνίδια. Το πιο δύσκολο ήταν να μην μπορώ να βοηθήσω την ομάδα. Πιο πολύ στενοχωρήθηκα που δεν ήμουν εκεί, όχι για τους πανηγυρισμούς. Δεν πειράζει. Ακόμη κι έτσι είμαι πρωταθλητής. Το τρόπαιο δεν θα φύγει από το γήπεδο».

Ο ΜVP των τελικών, Γιάννης Αντετοκούνμπο, πρόσθεσε για την επίτευξη του στόχου της κατάκτησης του τίτλου του πρωταθλητή ΝΒΑ: «Είναι μία απίστευτη διαδρομή. Είχα ανθρώπους δίπλα μου που με βοήθησαν, με πίστεψαν πως μπορώ να γίνω καλύτερος. Το να είσαι πρωταθλητής ΝΒΑ είναι συγκλονιστικό συναίσθημα. Το καλύτερο συναίσθημα που έχω βιώσει έως σήμερα είναι η στιγμή που έγινα πατέρας και τώρα ετοιμάζομαι να γίνω ξανά πατέρας. Όλη αυτή η διαδρομή είναι τρελή. Αν μου έλεγες κάτι τέτοιο πριν από οκτώ χρόνια, θα σου έλεγα ότι είσαι τρελός. Με σκληρή δουλειά, δεν σταματάμε. Δεν έχουμε σταματήσει ως οικογένεια. Αυτό το ζήσαμε σε όλη μας τη ζωή. Βλέπαμε τους γονείς μας να δουλεύουν κάθε ημέρα. Για να μας μεγαλώσουν και να μας ταΐσουν. Το να έχουμε κάνει τόσα πράγματα, δεν σταματάμε. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Οι γονείς μας δεν σταμάτησαν. Αυτή η διαδρομή είναι απίστευτη. Όλα αυτά που έρχονται, όλα τα καλά, τα λεφτά, οι φίλοι, να είσαι σε διαφημίσεις έρχονται μόνο με ένα πράγμα με τη σκληρή δουλειά. Δεν υπάρχει τίποτα χωρίς σκληρή δουλειά. Δεν ξέρω ποιο είναι το ταβάνι μου. Μόνο που δουλεύω σκληρά κάθε χρόνο. Κάθε σεζόν ξεπερνάμε αυτό που κάναμε την προηγούμενη. Δεν ξέρω αν θα κατακτήσουμε άλλο πρωτάθλημα. Το μόνο που ξέρω είναι πως θα σηκωθώ και θα πάω για να κάνω προπόνηση. Και σήμερα ίσως να πάω για βάρη. Αυτή η νοοτροπία δεν θα αλλάξει. Κι εγώ κι ο Θανάσης, κι ο Άλεξ και ο Κώστας πιέζουμε τον εαυτό μας να γίνουμε καλύτεροι».

Ο "Greek Freak" συνέχισε: «Ακόμη δεν το έχω πιστέψει. Δεν προσπαθούσα να βλέπω τις καλύτερες στιγμές. Ξυπνάω κάθε πρωί και βλέπω ότι οι Μπακς είναι πρωταθλητές. Νιώθω κάπως. Θέλω να κλάψω, δεν το έχω πιστέψει ακόμη. Μόνο και που ζήσαμε αυτές τις στιγμές. Που ήταν ο κόσμος, 70.000 άνθρωποι έξω από το γήπεδο. Είχαμε παρέλαση με τον κόσμο να φωνάζει το όνομα της ομάδας μας. Πάντα πίστευα ως παιδί ότι θα ζούσα κάτι τέτοιο. Το κάναμε τόσο μικροί μαζί με τον αδερφό μου, με την οικογένειά μου».

Τα δύο αδέλφια ρωτήθηκαν «πότε πίστεψαν πως δεν θα έχαναν με τίποτα τον τίτλο». Ανέλαβε να απαντήσει ο "Greek Freak" λέγοντας: «Δεν είχαμε βρεθεί ποτέ σε παρόμοια θέση για να ξέρουμε ότι δεν θα χάσουμε το τρόπαιο. Πρώτη φορά που κερδίσαμε σειρά μετά από το 2001, ήταν το 2019. Δεν είχαμε βρεθεί ποτέ σε τέτοια θέση για να ξέρουμε για το μομέντουμ. Παίζαμε καλό μπάσκετ, αυτό που είχαμε στο μυαλό μας ήταν να βελτιωνόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι. Το ότι κερδίσαμε το Μαϊάμι με σκούπα μάς έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση. Εκείνη την στιγμή δεν πιστεύαμε ότι θα κερδίσουμε, ήμασταν χαρούμενοι που παίζαμε καλό μπάσκετ και κοιτούσαμε μπροστά».

Για την... εκμετάλλευση της εικόνας του, ο "Giannis" εξήγησε: «Δεν ξέρω αν γίνει κάτι τέτοιο. Αν αρέσει κάτι τέτοιο στην Nike ή στον Τζόρνταν, θα το αποφασίσουν εκείνοι. Εγώ κρατάω όλες οι στιγμές που έζησα με τον Θανάση, την ομάδα στα αποδυτήρια και τον κόσμο έξω από το γήπεδο. Ήταν τόσο ωραίο. Κράτησε ένα βράδυ. Θέλω να το ζήσω ξανά με την ομάδα μου. Μακάρι να γίνουμε καλύτεροι και να βελτιωθούμε και να είμαστε "πεινασμένοι", ώστε να κερδίσουμε και άλλες τέτοιες στιγμές με το Μιλγουόκι και μακάρι να γίνει με την Εθνική Ελλάδας. Μου αρέσει να κερδίζω. Αν συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά, θα ζήσουμε τέτοιες στιγμές. Με τον Θεό δίπλα μας, θα τα καταφέρουμε. Θέλω να το ξαναζήσω. Ό,τι και αν κάνεις, είμαστε αυτοί ως άνθρωποι. Θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι με τον Θανάση. Θέλουμε να παίζουμε στα όριά μας. Να φτάσουμε αυτά που μοιάζουν άφταστα. Με χαμηλά το κεφάλι θα κάνουμε τρομερά πράγματα και να έχουμε τον Θεό δίπλα μας». Και πρόσθεσε: «Πρόσωπο του ΝΒΑ δεν θέλω να είμαι. Μπορεί να είναι ο Ντουράντ ή ο Χάρντεν. Θέλω να είμαι με τα παιδιά και την οικογένειά μου. Θέλω να νικάω και να περνάω καλά, να νικάω. Θέλω να είμαι ο Γιάννης που δουλεύει σκληρά».

Ο "Giannis" εξέφρασε πάντως την επιθυμία του να ήταν αλλιώς τα πράγματα και να αγωνιζόταν τώρα με την εθνική Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο: «Για την εθνική Ελλάδας... μακάρι να είχαμε προκριθεί. Το ήθελα πολύ να βρίσκομαι εκεί. Θέλουμε να βοηθήσουμε την εθνική με οποιονδήποτε τρόπο. Μακάρι να παίζαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες τώρα, να μην ήμασταν εδώ».

Ποιος είναι ο άνθρωπος που βάζει το επόμενο Challenge μετά τον Κόμπι Μπράιαντ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο; «Όλη η οικογένεια μου με βοηθάει και μου βάζει προκλήσεις. Αλλά και ο ίδιος ο εαυτός μου. Προσπαθώ να δουλεύω και να εξελίσσομαι, όσο καλύτερα μπορώ. Ο Θανάσης είναι αυτός που μου βάζει το επόμενο challenge. Η οικογένειά μου. Ο Κόμπι με βοήθησε πολύ, με έκανε να πιστεύω ότι μπορώ να φτάσω τα όνειρά μου. Αν με πιστεύει αυτός, δεν χρειάζεται να με πιστέψει κανείς άλλος. Τώρα που έχουμε γίνει πρωταθλητές, θέλω να συνεχίσω να βελτιώνομαι. Κι όποιο challenge έρθει, θα είμαστε εκεί για να το πάρουμε».

Ρωτήθηκε και για την κριτική που δέχεται για το σουτ του και τις βολές και απάντησε: «Συνεχίζω να δουλεύω ό,τι και να μου λένε. Είτε τα καλά είτε τα κακά, συνεχίζω να δουλεύω σε όλα. Στις βολές, στο σουτ. Ξέρω ότι δουλεύω, κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Μου αρκεί αυτό. Είμαι ευχαριστημένος με αυτό που είμαι γιατί ξέρω ότι δουλεύω και κάνω αυτό που μπορώ. Δεν μπορεί να με πειράξει. Το λέω κι εγώ, δεν βάζω βολές. Είμαι πολύ ΟΚ με αυτό γιατί δουλεύω για να βελτιωθώ. Θέλω να γίνω καλύτερος σουτέρ, πιστεύω ότι έχω πάρα πολλά να δώσω ακόμη. Θέλω να βελτιωθώ στην ντρίμπλα, στο λόου ποστ, σε όλα αυτά. Όπως είπα και πριν, με το κεφάλι χαμηλά και να συνεχίσουμε».

Για το αφιέρωμα των Μιλγουόκι Μπακς και την αναφορά του Γιάννη Αντετοκούνμπο πως θέλει να το ξανακάνει του χρόνου, ο "Greek Freak" είπε: «Είχα μια στιγμή με την οικογένειά μου, που προσπαθούσα να καταλάβω τι έχει γίνει, πριν πάω στους προπονητές και τους συμπαίκτες μου. Όπως είπα πριν, είναι εθιστικό όλο αυτό. Χαιρόμουν για όλο αυτό, το διασκέδαζα. Έχω περάσει πίεση σε όλη μου τη ζωή, αυτό δεν ήταν κάτι. Όλοι οι αθλητές έχουν πίεση, αλλά βρήκα έναν τρόπο για να διασκεδάζω την στιγμή. Δεν με ένοιαζε αν θα κερδίζαμε ή αν θα χάναμε, το διασκέδαζα. Μετά το πρώτο δίλεπτο με την οικογένειά μου, σκεφτόμουν "what's next". Μετά είσαι τόσο χαρούμενος και ενθουσιασμένος, που λες ότι κατάλαβα τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω και να είμαι στο κορυφαίο επίπεδο. Μου αρέσει να βλέπω τους ανθρώπους γύρω μου να είναι χαρούμενοι. Θέλω να το ξανακάνω».

Για το γεγονός πως δείχνουν πάντα χαρούμενοι και είναι χαμογελαστοί, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είπε: «Όλα έχουν να κάνουν για τους γονείς μας. Όταν τους βλέπουμε να παλεύουν και να συνεχίζουν να δουλεύουν χωρίς να διαμαρτύρονται, τότε αυτό το κάνουμε και εμείς και το έχουμε υιοθετήσει».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε και για την ανάρτηση στήριξης στον αρσιβαρίστα Θοδωρή Ιακωβίδη, μετά τις χθεσινές δηλώσεις του από το Τόκιο για τις δύσκολες οικονομικά ημέρες που έχει περάσει και περνά. «Είναι βαρύ όλο αυτό που περνάς όταν είσαι αθλητής, δεν το πολυσυζητούν οι αθλητές γιατί αν το κάνουν θα λένε "παίρνεις τόσα εκατομμύρια, σκάσε και παίξε". Είναι δύσκολο, όμως. Είναι πάρα πολύ βαρύ όλο αυτό. Εγώ χάρηκα που βγήκε κι έκλαψε, είπε πώς ένιωθε. Κι εγώ... υπάρχουν πάρα πολλά βράδια που δεν ξέρω αν μπορώ να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω. Έχω ανθρώπους δίπλα μου που μου λένε διάφορα και μου δίνουν κίνητρο. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι γι αυτόν. Αυτά τα βάρη δεν πρέπει να τα σηκώνει μόνος του. Τους ανθρώπους πρέπει να τους "χτίζεις", όχι να τους γκρεμίζεις. Αυτό ισχύει και για τον Καλαϊτζάκη, που έγινε ντραφτ. Πρέπει να τον περιβάλλουμε με αγάπη».

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο τόνισε από την πλευρά του για τον Θανάση Ιακωβίδη: «Θέλω να πω ένα τεράστιο συγγνώμη στον Θοδωρή, όχι από εμάς, αλλά από όλους. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Θοδωρή και τον επόμενο Θοδωρή να τα σηκώσει μόνος του. Τόσο ως οικογένεια όσο και ως άτομα, είμαστε μαζί του».

Στο τέλος, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, συμβούλεψε τα παιδιά που θα μεταβούν στα Σεπόλια για να του σφίξουν το χέρι: «Για τα παιδιά που θέλουν να έρθουν στη γειτονιά, πρέπει να φορούν μάσκες. Με προσοχή. Θα τους ενημερώσουμε για το πότε ακριβώς θα κατεβούμε στα Σεπόλια. θα είμαστε εκεί με το τρόπαιο. Θα παίξουμε λίγο μπασκετάκι, κανά δεκάλεπτο, όσο αντέχουμε. Δεν υπάρχουν αυτά τώρα, δεν έχω γόνατο (γελάει). Θα πάμε να το ευχαριστηθούμε όλοι μαζί».





