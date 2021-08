Κόσμος

Φωτιές στην Τουρκία: Νεκροί και σκηνές απόγνωσης (εικόνες)

Μαίνονται οι φονικές πυρκαγιές στην χώρα. Τουρίστες και κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα ξενοδοχεία και τα σπίτια τους.



Ξένοι τουρίστες και κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα ξενοδοχεία και τα σπίτια τους σήμερα στη νότια Τουρκία, μπροστά στην εξάπλωση των πυρκαγιών που μαίνονται στη χώρα εδώ και πέντε ημέρες και έχουν στοιχίσει τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Στην Αλικαρνασσό, μια συνοικία εκκενώθηκε, καθώς τις φλόγες τροφοδότησαν οι ισχυροί άνεμοι που προέρχονταν από την περιοχή Μίλας, σε κοντινή απόσταση, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk. Μην μπορώντας να φύγουν οδικώς, 540 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με βάρκες, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο.

Στην Αττάλεια, οργανώθηκαν, επίσης, επιχειρήσεις εκκένωσης, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NTV, το οποίο μετέδωσε πλάνα με μαύρο καπνό να σκεπάζει σπίτια.

Η Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις χειρότερες πυρκαγιές εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, με σχεδόν 950.000 στρέμματα γης να έχουν μετατραπεί σε στάχτη έως σήμερα το 2021, έναντι ενός μέσου όρου 135.160 αυτήν την περίοδο του χρόνου μεταξύ 2008-2020.

Ο υπουργός Γεωργίας και Δασών Μπεκίρ Πακντεμιρλί δήλωσε πως 107 από τις 112 δασικές πυρκαγιές έχουν τεθεί υπό έλεγχο, όμως στην Αττάλεια και τη Μούγλα οι φωτιές συνεχίζονται.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, αφότου ο υδράργυρος ανήλθε σε επίπεδα ρεκόρ τον περασμένο μήνα, με 49,1 βαθμούς κελσίου στις 20 Ιουλίου το Τζίζρε (νοτιοανατολικά). Την Δευτέρα, η θερμοκρασία αναμένεται να φθάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου στην Αττάλεια, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες δορυφόρου όπου αποκαλύπτεται το μέγεθος της καταστροφής στα δάση, που έχουν γίνει μαύρα και οι καπνοί είναι ακόμη ορατοί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με 133 πυρκαγιές το 2021 έως σήμερα, σε σύγκριση με έναν μέσο όρο 43 το διάστημα μεταξύ 2008-2020.

