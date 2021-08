Κόσμος

Φωτιές στην Τουρκία: μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε πύρινο κλοιό για πέμπτη συνεχόμενη μέρα το νότιο τμήμα της χώρας. Χιλιάδες πολίτες απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ τουρίστες διασώθηκαν με βάρκες.

Στους οκτώ ανέρχονται οι νεκροί από τις δασικές πυρκαγιές στα νότια παράλια της Τουρκίας, ενώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για πέμπτη ημέρα για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες κοντά σε παραθαλάσσια θέρετρα.

Άλλοι δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στην πόλη Μαναβγκάτ, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά, ενώ δέκα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για νοσηλεία.

Περισσότερες από 100 πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Τουρκία τις τελευταίες πέντε ημέρες έχουν τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές. Ωστόσο, πυρκαγιές μαίνονται ακόμη στο Μαναβγκάτ, στη Μαρμαρίδα και την πόλη Μιλάς, σύμφωνα με τον υπουργό Γεωργίας και Δασών Μπεκίρ Πακντεμιρλί.

Στην Αλικαρνασσό (Μπόντρουμ), μια ομάδα τουριστών και το προσωπικό ενός ξενοδοχείου απομακρύνθηκαν με βάρκες καθώς οι φλόγες εξαπλώνονταν και πυκνοί καπνοί κάλυπταν τον ουρανό. Ο Πακντεμιρλί είπε ότι η πυρκαγιά στην περιοχή αυτή είχε τεθεί υπό έλεγχο σήμερα το πρωί.

Τις προηγούμενες ημέρες από τις πυρκαγιές έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι στο Μαναβγκάτ και άλλος ένας στη Μαρμαρίδα. Καταβάλλονται προσπάθειες για να κατασβεστούν έξι πυρκαγιές που μαίνονται ακόμη, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Δασών.

Από την Τετάρτη, χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Η Ρωσία, η Ουκρανία, το Ιράν και το Αζερμπαϊτζάν έστειλαν βοήθεια για να στηρίξουν τους ντόπιους πυροσβέστες. Η τουρκική κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα ξαναχτίσει τα κατεστραμμένα σπίτια και θα αποζημιώσει τους κατοίκους.

Ο Πακντεμιρλί είπε ότι τουλάχιστον 13 αεροπλάνα, 45 ελικόπτερα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 828 πυροσβεστικά οχήματα συμμετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: Μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων με τραυματίες (εικόνες)

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στην Αθήνα με το κύπελλο του ΝΒΑ

Κορονοϊός: Οι... κακές συνήθειες των Αθηναίων στο πρώτο lockdown