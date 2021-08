Αθλητικά

Μίλτος Τεντόγλου: Η απονομή του χρυσού μεταλλίου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο νεαρός από τα Γρεβενά , που χόρεψε συρτάκι με τους Κουβανούς.

Το χρυσό μετάλλιο απονεμήθηκε στον Ολυμπιονίκη του άλματος εις μήκος Μίλτο Τεντόγλου, που όχι μόνο ξενύχτησε όλη τη χώρα, αλλά την έκανε και περήφανη με το κατόρθωμά του.

Κατέκτησε το πρώτο μετάλλιο της ημέρας, αφού ακολούθησε το χάλκινο του Λευτέρη Πετρούνια στους κρίκους, με το άλμα του στα 8,41 μέτρα και «σκλάβωσε» μετά με τις δηλώσεις που ακολούθησαν.

Μετά την απονομή του μεταλλίου και την ανάκρουση Εθνικού Ύμνου, ακούστηκε παραδοσιακά το συρτάκι.

Ειδήσεις σήμερα:

Πατήσια: Γιαγιά και εγγονός νεκροί από την έκρηξη

Βασιλική Μιλλούση: Η ανάρτηση και τα συγχαρητήρια στον Λευτέρη Πετρούνια

Φωτιά στην Αχαΐα: Αυτοψία και πρώτη αποτίμηση για αποζημιώσεις