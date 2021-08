Κόσμος

Φωτιά στην Πεσκάρα: Καταστροφή στον ιστορικό πευκώνα της Ιταλίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο θερμός αέρας και οι υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν τη φωτιά που κατέστρεψε τον ιστορικό πευκώνα της Ιταλίας, στην Πεσκάρα.

Πυρκαγιά ξέσπασε την Κυριακή και κατέστρεψε ολοσχερώς τον ιστορικό πευκώνα της παραθαλάσσιας πόλης Πεσκάρα, στην κεντρική Ιταλία. Οι φλόγες έφτασαν έξω από τους κήπους πολλών σπιτιών και οι κάτοικοι προσπάθησαν να σβήσουν την φωτιά μόνοι τους, με κουβάδες και λάστιχα νερού, πριν φτάσουν οι πυροσβέστες.

Πολλοί λουόμενοι εγκατέλειψαν τις οργανωμένες παραλίες, διότι άρχισαν να φλέγονται και φοινικόδεντρα, στην είσοδο των πλαζ.

Υπάρχουν εστίες φωτιάς, επίσης, στην ευρύτερη περιοχή η οποία ανήκει στην περιφέρεια Αμπρούτσο. Πέντε άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο λόγω δύσπνοιας (ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι πέντε ετών και δυο καλόγριες) αλλά η κατάστασή τους δεν κρίνεται ανησυχητική.

Η Ιταλική Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Πολιτική Προστασία απέστειλαν ενισχύσεις τόσο από την Φλωρεντία, όσο και από την Ρώμη. Η μάχη με τις φλόγες συνεχίστηκε και τη Δευτέρα, ενώ κάποια σπίτια και παραλιακές επιχειρήσεις κατάφεραν να σωθούν.

Εκκενώθηκαν προληπτικά περίπου είκοσι σπίτια και ένας οίκος ευγηρίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα λόγω του ισχυρού ανέμου και του ελλιπούς καθαρισμού του πευκώνα της Πεσκάρα. Η τοπική εισαγγελία, όμως, ξεκίνησε έρευνα, για να εξακριβώσει αν μπορεί να πρόκειται και για έργο εμπρηστών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – εμβόλιο: Pfizer και Moderna αύξησαν τις τιμές πώλησης στην ΕΕ

Ζέτα Μακρυπούλια – Μιχάλης Χατζηγιάννης: Η ανακοίνωση του χωρισμού τους

Συμβασιούχος πυροσβεστικός υπάλληλος μετέφερε μεγάλη ποσότητα ηρωίνης (εικόνες)