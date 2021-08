Κόσμος

Ιταλία: Επίθεση χάκερς σε υπολογιστές εμβολιαστικού κέντρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποτέλεσμα είναι να δυσκολεύονται οι διαδικασίες εμβολιασμού των πολιτών αλλά και να έχουν περιέλθει στα χέρια των «χάκερς» εκατομμύρια προσωπικά στοιχεία



Επίθεση «χάκερς» δέχθηκαν οι κεντρικοί υπολογιστές και τα αρχεία του εμβολιαστικού κέντρου κατά του κορονοϊού, στην περιφέρεια της Ρώμης. Αποτέλεσμα είναι να δυσκολεύονται σήμερα οι διαδικασίες εμβολιασμού των πολιτών αλλά και να έχουν περιέλθει στα χέρια των «χάκερς» εκατομμύρια προσωπικά στοιχεία κατοίκων της χώρας. Είναι πιθανό να συμπεριλαμβάνονται σε αυτά ακόμη και στοιχεία του προέδρου της δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα και του πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι οι οποίοι, ως γνωστόν, εμβολιάστηκαν στην ιταλική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνών, πρόκειται για «κυβερνοεπίθεση» η οποία ξεκίνησε από το εξωτερικό, πιθανώς από την Γερμανία. Όπως γράφει ο Τύπος μάλιστα, οι υπεύθυνοι της παράνομης οικοειοποίησης προσωπικών στοιχείων -για να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει κανονικά το ηλεκτρονικό σύστημα της περιφέρειας της Ρώμης- φέρονται να ζήτησαν «λύτρα», υπό την μορφή ηλεκτρονικού νομίσματος «bitcoin».

Η εφημερίδα La Repubblica γράφει ότι «ετέθη σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια της Ιταλίας» και ότι ζητήθηκε βοήθεια ειδικών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για να μπορέσει να αντιμετωπισθεί η «κυβερνοεπίθεση». Με την όλη σοβαρή αυτή υπόθεση ασχολείται η εισαγγελία της Ρώμης σε στενή συνεργασία με τις ιταλικές μυστικές υπηρεσίες.

Αυτό που επείγει να διαπιστωθεί, είναι αν πίσω από το «χακάρισμα» και την υποκλοπή στοιχείων μπορεί να κρύβονται αρνητές του εμβολίου, οι οποίοι θέλουν να επιβραδύνουν την ολοκλήρωση της εμβολιαστικής εκστρατείας, που έχει προγραμματισθεί για τα τέλη Σεπτεμβρίου, γράφει η εφημερίδα La Stampa.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: Πιθανή η τρίτη δόση εμβολίου

Νίσυρος: Νέος σεισμός στο νησί

Ολυμπιακοί Αγώνες: Στεφανίδη και Κυριακοπούλου στον τελικό του επί κοντώ