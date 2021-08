Πολιτική

ΚΙΝΑΛ για καύσωνα: ακόμη μια χρεοκοπία του επιτελικού κράτους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Κυβέρνηση προκαλεί με τις δηλώσεις της και την μετάθεση των ευθυνών αποκλειστικά στους πολίτες, αντί να κάνει το καθήκον της, υποστηρίζει το ΚΙΝΑΛ.

Το Κίνημα Αλλαγής, σε ανακοίνωση του υποστηρίζει ότι «μια ακόμη χρεωκοπία του επιτελικού κράτους ανέδειξε ο καύσωνας» και συμπληρώνει, «Καμία σοβαρή προετοιμασία και σχέδιο στο θέμα της ενεργειακής επάρκειας. Καμία σοβαρή επένδυση στα πεπαλαιωμένα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας όλο αυτό το διάστημα».

Όπως υποστηρίζει το ΚΙΝΑΛ, «Μαζί με τις βεβιασμένες αποφάσεις για το κλείσιμο λιγνιτικών μονάδων, όλα αυτά δημιουργούν καθημερινή απειλή διακοπών ρεύματος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Και επιπλέον οδηγούν σε καύσωνα και στις τιμές του ρεύματος».

Και καταλήγει η ανακοίνωση του Κινήματος Αλλαγής, «Ενώ η Κυβέρνηση προκαλεί με τις δηλώσεις της και την μετάθεση των ευθυνών αποκλειστικά στους πολίτες ,αντί έστω και στο “και πέντε” να κάνει το καθήκον της».

Ειδήσεις σήμερα:

Βορίδης για ανεμβολίαστους: τι θα γίνει με όσους εργάζονται στο Δημόσιο (βίντεο)

Ολυμπιακοί Αγώνες – κορονοϊός: νέα κρούσματα στην ελληνική αποστολή