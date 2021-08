MyHealth app: η νέα εφαρμογή για την υγεία

Υγεία - Περιβάλλον

Σε σύσκεψη στο Μαξίμου παρουσιάστηκε η εφαρμογή MyHealth μέσω της οποίας έχουμε μαζί μας όλο μας τον ιατρικό «κόσμο».

Διαθέσιμο είναι από την Τρίτη το MyHealth app. Η νέα εφαρμογή παρουσιάστηκε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Το MyHealth είναι μια εφαρμογή μέσω της οποίας οι χρήστες αποκτούν γρήγορη, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα τους σχετικά με την ηλεκτρονική και την άυλη συνταγογράφηση. Ειδικότερα:

Μπορούν να βλέπουν όλες τις συνταγές και τα παραπεμπτικά που έχουν εκδοθεί για τον ΑΜΚΑ τους (αριθμό και ημερομηνία έκδοσης, γιατρός που συνέταξε το έγγραφο, καθώς και όλο το περιεχόμενό τους)

που έχουν εκδοθεί για τον ΑΜΚΑ τους (αριθμό και ημερομηνία έκδοσης, γιατρός που συνέταξε το έγγραφο, καθώς και όλο το περιεχόμενό τους) Μπορούν να λαμβάνουν στο κινητό τους ειδοποιήσεις (push notifications) για κάθε συνταγή ή παραπεμπτικό που εκδίδεται για τον ΑΜΚΑ τους μέσω της άυλης συνταγογράφησης

Οι παραπάνω λειτουργίες είναι διαθέσιμες και για τα προστατευόμενα μέλη κάθε προσώπου. Αυτή τη στιγμή η εφαρμογή περιλαμβάνει συνταγές και παραπεμπτικά που έχουν εκδοθεί από τον Ιανουάριο του 2020 και εντεύθεν. Μέσα στο φθινόπωρο θα προστεθούν όλα τα σχετικά δεδομένα από το 2012.

Η εφαρμογή είναι ιδιαίτερα απλή και διατίθεται ήδη για κινητά με λογισμικό iOS και Android. Μοναδική προϋπόθεση για τη χρήση της είναι η εγγραφή στην άυλη συνταγογράφηση (ehealth.gov.gr). Για την ασφαλή πρόσβαση στην εφαρμογή, η ταυτοποίηση του πολίτη γίνεται σε πρώτο επίπεδο με τους κωδικούς στο Taxisnet και κατόπιν με την καταχώρηση κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password), ο οποίος αποστέλλεται σε αριθμό κινητού τηλεφώνου που ανήκει επιβεβαιωμένα στον πολίτη.

Το MyHealth αποτελεί το πρόπλασμα του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και υλοποιήθηκε από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), η οποία είναι εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι θα προστίθενται διαρκώς νέες δυνατότητες, αρχής γενομένης από τις ιατρικές βεβαιώσεις, οι οποίες σύντομα θα είναι διαθέσιμες τόσο μέσω της άυλης συνταγογράφησης, όσο και μέσω της εφαρμογής. Σταδιακά θα προστίθενται λειτουργίες όπως οι διαγνωστικές εξετάσεις ή οι ακτινολογικοί έλεγχοι κάθε πολίτη.

Επιπλέον, οι ειδοποιήσεις (push notifications) για κάθε έκδοση νέας συνταγής, νέου παραπεμπτικού κοκ αποτελεί μια αναβάθμιση της υφιστάμενης λειτουργίας της άυλης συνταγογράφησης, καθώς ως τώρα η ενημέρωση του πολίτη γινόταν με SMS ή/και email. Πλέον η ενημέρωση θα γίνεται και μέσω της εφαρμογής, με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια και αξιοπιστία.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος επίσης ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα απλούστευσης διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) Νίκη Τσούμα.

