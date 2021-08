Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις του Αυγούστου

Ο μήνας των διακοπών και οι προβλέψεις των ζωδίων. Τα Φεγγάρια του μήνα. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Είναι ο μήνας των διακοπών και αναμφίβολα είναι ο αγαπημένος μήνας του χρόνου… Σηματοδοτεί όμως και το τέλος του καλοκαιριού, οπότε στο τέλος θα μας αφήσει μία μελαγχολία και μία προσπάθεια να ξαναμπούμε στη ρουτίνα της καθημερινότητας.

Η Αφροδίτη το πρώτο μισό του μήνα από την Παρθένο είναι επιφυλακτική έως και αρκετά απόμακρη για να βοηθήσει τον έρωτα να ανθίσει και γι΄ αυτό θα περιμένουμε από τα μέσα του μήνα και μετά και ειδικά όσο πιο κοντά πάμε στην Πανσέληνο για να είμαστε και πιο έτοιμοι για συντροφικές καταστάσεις… Αιτία για όλα αυτά θα είναι η Αφροδίτη από το Ζυγό από τις 16 του μήνα και μετά, σαφώς από τη νέα της θέση θα έχει να μας προσδώσει περισσότερο έρωτα και αναζήτηση συντρόφου.

Ο Ερμής σχεδόν από το Λέοντα μέχρι τις 4 του μήνα δίνει φλόγα στα λεγόμενά μας και μας βάζει σε διαδικασίες να δώσουμε περισσότερη έμφαση στον εαυτό μας και να προσδιορίσουμε τις δικές μας ανάγκες… Είναι σίγουρο ότι αυτός ο Ερμής μας κάνει περισσότερο εγωιστές … Από τις 12 έως τις 30 του μήνα ο Ερμής από την Παρθένο μας κάνει περισσότερο ορθολογιστές και σίγουρα έχουμε φίλτρο και μεθοδικότητα κάτι που δεν είναι σίγουρο ότι θα μας βοηθήσει στις διακοπές μας και στη χαλαρότητα που επιδιώκουμε… Το βέβαιο είναι ότι θα μας βοηθήσει στην επιστροφή στην εργασία μας!

ΤΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Η Νέα Σελήνη στις 8 του μήνα στο Λέοντα υπόσχεται έρωτα με κεφαλαία γράμματα και αναζήτηση πιο σταθερών βάσεων για να ξέρουμε τι περιμένουμε και κυρίως πως να εντυπωσιάσουμε… Το βέβαιο είναι ότι αυτή μας η αναζήτηση θα θέλει να δείξουμε κάτι το διαφορετικό που θα μας δώσει και προτεραιότητα αν έχουμε ανταγωνιστές !

Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος γίνεται πάλι στον Υδροχόο και εκτός από το υπέρλαμπρο θέαμα που θα μας παρέχει στις 22 του μήνα θα είναι και αυτή που θα μας ανοίξει κοινωνικές προεκτάσεις και κυρίως θα μας βοηθήσει να βρούμε σε ποιο «στρατόπεδο» ανήκουμε με την έννοια ότι θα χρειαστεί να διαλέξουμε μία ομάδα που θα έχουμε κοινούς στόχους!

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός: Αυτό το μήνα θα έχετε αντιφατική συμπεριφορά κυρίως γιατί η αρχή του σας βρίσκει πολύ δυναμικούς και με επαναστατική διάθεση να τα αλλάξετε όλα και κυρίως αυτά που δε σας αρέσουν… Για τα ερωτικά σας είστε οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων ακόμα και με την στις αρχές του μήνα με τον Ανάδρομο Δία και Κρόνο από τον Υδροχόο και θα αρχίσει το μυαλό σας να κάνει τα τσαλίμια του και να σας δημιουργεί νοσταλγίες παρελθοντικές ή ακόμα και ιστορίες που έμειναν μισοτελειωμένες πριν καν ξεκινήσουν… Επαγγελματικά, και πάλι θέλετε να δείτε τα θέματά σας πιο σχολαστικά βάζοντας παραμέτρους μέσα που θα είναι δύσκολο να τους αμφισβητήσουν ειδικά όταν είστε αποφασισμένοι και απόλυτα σίγουροι ότι θέλετε να προχωρήσετε… Τα οικονομικά αυτό το μήνα έχουν ενδιαφέρον ειδικά όταν είστε περιζήτητοι και κάποιοι πληρώνουν για τις υπηρεσίες σας όσο-όσο!

Ταύρος: Είστε και εσείς που θα δείτε τα ερωτικά σας σε πρώτη ζήτηση αυτό το μήνα και να κλείνετε συζητήσεις που αφορούν θέματα που παραμένουν ανοιχτά και τελικά σας ροκανίζουν την σχέση σας… Είστε πολύ αποφασιστικοί και αυτό που θέλετε είναι να αλλάξετε και τακτική αλλά και στάση ζωής… Έχετε βοήθεια αυτό το μήνα τον Άρη που θα σας δώσει και το θάρρος αλλά και την ευεργεσία του για να είστε απόλυτοι και να στέλνετε ακόμη και τελεσίγραφα, αλλά επιτυχημένα και σε σωστούς παραλήπτες… Ερωτικά, λοιπόν, μπορείτε να κερδίσετε το χαμένο έδαφος παρόλο που ο κυβερνήτης σας βρίσκεται σε θέση αδυναμίας στην Παρθένο αλλά σε καλή όψη με το ζώδιό σας και κυρίως για να σας βοηθήσει να σκεφθείτε τι σκέφτονται οι άλλοι για εσάς… Επαγγελματικά, είστε σε σημείο που καταλαβαίνετε τι θέλουν οι άλλοι από εσάς και τι μπορείτε να δώσετε ως αντάλλαγμα.. Πάντως και οι νέες γνωριμίες σαν ταιριάζουν είτε για επαγγελματικά είτε για ερωτικά ζητήματα, προς πάσα αξιοποίηση!

Δίδυμοι: Είστε και εσείς που έχετε τα δίκια σας να νιώθετε τις υποχρεώσεις θηλιά στο λαιμό σας που όμως όταν καταφέρνετε να διαχωρίζετε τα σημαντικά από τα μη, τότε παίρνετε την ικανοποίηση ότι κάτι θα τελειώσει παρά τον κόπο σας… Σε διαφορετική περίπτωση θα μείνετε να αμφιταλαντεύεστε και να χάνετε χρόνο λειτουργώντας όσο μπορείτε πυροσβεστικά σε κάποια ζητήματα και έστω και την τελευταία στιγμή… Πάντως προς τα τέλη του μήνα, καταλαβαίνετε την ανάγκη να προχωρήσετε σε νέα δεδομένα και κυρίως να βρείτε νέες δραστηριότητες να ασχοληθείτε σε απόλυτο συνδυασμό με τις παλιές ή να τις επεκτείνετε.. Ερωτικά, ο μήνας έχει και καινούργιες γνωριμίες και φιλίες που έχουν πλούσιο ερωτικό χρώμα οπότε είναι μία ευκαιρία να τις δείτε εκ νέου μήπως και σας προκύψει κάτι καλύτερο… Επαγγελματικά, τα εμπόδια είναι για να συνειδητοποιήσετε ότι κάποια ζητήματα θέλουν περισσότερο την προσοχή σας ή να αναβάλλετε κάτι για αργότερα!

Καρκίνος: Είστε και εσείς που πιστεύετε περισσότερο στις δυνάμεις σας και αυτό που σας χρειάζεται είναι να κατοχυρωθείτε όλο και περισσότερο και να εδραιωθείτε ακόμα και να επιμορφωθείτε όμως με προσοχή για να δείτε αυτό που σας ταιριάζει και φυσικά θα σας είναι χρήσιμο… Μην ακολουθείτε τη μάζα γιατί οι ανάγκες σας είναι διαφορετικές… Ερωτικά, ο μήνας έχει περισσότερο ρομαντισμό ο οποίος όμως δεν μπορεί να βρίσκει πάντα την απόλυτη εφαρμογή στην καθημερινότητα και σας δυσκολεύει… Για τα επαγγελματικά σας, είναι πολύ εύκολο να κλείσετε συμφωνίες και να οριστικοποιήσετε κάτι προς τα μέσα του μήνα… Πάλι όμως δε θα είστε ικανοποιημένοι και θα στραφείτε προς νέες αναζητήσεις… Αυτή σας η ανάγκη θα διατηρηθεί επί μακρόν και θα ξαναβρείτε κάτι που είχατε εγκαταλείψει λόγω συνθηκών ή λόγω περιορισμένου χρόνου για να το εκτελέσετε!

Λέων: Ένας μήνας που σας προβληματίζει με τα οικονομικά και σωστά αγχώνεστε και σωστά ψάχνετε τρόπους να ρυθμίσετε τις οφειλές σας και να παρατείνετε τις αποπληρωμές τους με πιο συμφέροντες όρους… Προσέξτε μόνο μην παρασυρθείτε και κάνετε βιαστικές επιλογές γιατί είστε επιρρεπείς σε λάθη που θα ζημιώσουν την τσέπη σας… Ερωτικά, είστε αυτοί που θα επιμείνετε για αυτά που σας αξίζουν και θα γίνετε κτητικοί έως και απόλυτοι σε κάποια θέματα τα οποία αν δεν αλλάξουν δεν μπορείτε να τα υποστείτε… Βέβαια, αυτό δε σημαίνει ότι δεν είστε και διατεθειμένοι να δώσετε και εσείς κάτι ως αντάλλαγμα… Επαγγελματικά, υπάρχουν σκαμπανεβάσματα και κυρίως απρόβλεπτες συμπεριφορές που αν τις βρίσκετε παράλογες δεν είστε εσείς οι παράλογοι αλλά αντίθετα και εσείς παραμένετε κολλημένοι σε αυτά που θεωρείτε ως βάση σας και δε θέλετε να το αλλάξετε!

Παρθένος: Μήνας αλλαγών για εσάς και αν τις προετοιμάσετε πρόχειρα θα δείτε ότι αυτές δε θα μπορέσουν να γίνουν εύκολα αλλά αντίθετα θα σας δυσκολέψουν…. Προσέξτε να βρείτε σωστές παραμέτρους να κινηθείτε και κυρίως να αποτιμάτε και να εκτιμάτε σωστά τους συνομιλητές σας.. Η ανάγκη σας για επιβεβαίωση κυρίως συναισθηματική βρίσκει ανταπόκριση όταν όμως και εσείς είστε χαλαροί και προσπαθείτε να βαδίζετε βάση σχεδίου και όχι στα κουτουρού… Ερωτική ανανέωση όμως υπάρχει αρκεί να την επιδιώξετε με το σωστό τρόπο και κυρίως στους σωστούς ανθρώπους και όχι αυτούς που εσείς θεωρείτε ιδανικούς χωρίς να πληρούν τις προδιαγραφές… Επαγγελματικά, προσέξτε τις παγίδες και κυρίως τα οικονομικά σας γιατί έχετε την τάση να συνεργάζεστε με ανθρώπους που δεν έχουν συνέπεια και σας ζημιώνουν τα οικονομικά σας!

Ζυγός: Ένας μήνας για εσάς που έχετε κάθε λόγο να αισθάνεστε πιεσμένοι γιατί έχετε πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις άλλες, που σας αρέσουν, άλλες που τις κάνετε αγγαρεία και άλλες που θέλετε να τις επεκτείνετε και να τις βάλετε σε άλλες βάσεις… Ερωτικά, υπάρχουν ζητήματα προς επίλυση γιατί και εσείς τα παίρνετε περισσότερο στα σοβαρά αυτή τη φορά ή κάνετε συγκρίσεις του παρελθόντος με το παρόν και τελικά επισημαίνετε τις διαφορές και αυτό που έχει αλλάξει σας ξενίζει… Επαγγελματικά, ενώ υπάρχει η διάθεση να φτιάξετε την καθημερινότητά σας πιο όμορφη και ίσως και πιο χαλαρή θα δείτε ότι αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί καθώς η δυσκολία στην επικοινωνία και η έλλειψη ευελιξίας σας κρατάνε πίσω… Προσέξτε βιαστικές δίαιτες αυτό το μήνα γιατί θα αποδειχθούν επιβλαβείς για την υγεία σας!

Σκορπιός: Ένας μήνας που έχετε κάθε λόγο να νιώθετε ότι σας πιέζουν καθώς ο Άρης στο απέναντι ζώδιο από εσάς δημιουργεί αυτού του είδους την αίσθηση αν και με μικρές δονήσεις… Ερωτικά, ο μήνας έχει πολλούς ενδιαφερόμενους αλλά και αρκετούς εντελούς περιστασιακούς έρωτες εκτός αν είστε σε σχέση που θα έχετε αυξημένες υποχρεώσεις και μάλιστα δεν υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης γιατί μάλλον έχουν δίκιο… Φειδωλοί είστε στα έξοδα αυτό το μήνα και αυτό που σας χρειάζεται είναι προσοχή στις διασκεδάσεις γιατί αν ξοδευτείτε θα πρέπει να το στερηθείτε από κάτι άλλο… Επαγγελματικά, υπάρχει καλή διάθεση αλλά προς τα τέλη του μήνα οπότε κάντε υπομονή γιατί μέχρι τότε το κλίμα παρουσιάζει τάσεις βελτίωσης, όμως δεν είναι και τόσο εύκολο να έρθει σε ικανοποιητικά επίπεδα!

Τοξότης: Είστε από αυτούς που αυτό το μήνα θα ασχοληθείτε αρκετά με το σπίτι σας ή ένα ακίνητο και αυτό που είναι δύσκολο είναι να βρείτε την πιο επικερδή λύση και τελικά να το αποτιμήσετε σωστά… Ερωτικά, έχετε την ευκαιρία να κάνετε μία μεγαλειώδη επιστροφή αφού το θέλετε φυσικά, και να το κάνετε με μεγάλη φόρα ώστε να κάνετε και θόρυβο και επίθεση…. Αν είστε σε σχέση υπάρχουν διχογνωμίες αναφορικά με το σπίτι σας και τον τρόπο που χειρίζεστε τις παραδόσεις… Προσέξτε ψέματα που μπορούν να αποκαλυφθούν… Επαγγελματικά, έχετε περισσότερη όρεξη και ενέργεια αλλά θέλετε αυτό να το αποτιμήσετε και σε χρήμα… Θα έχετε την ευκαιρία να διαχειριστείτε αυτόν τον τομέα πιο δημιουργικά, γιατί το τελευταίο διάστημα σας έβαλε και σε έξοδα αλλά και σε απώλεια εισοδήματος που τώρα ψάχνετε να το αναπληρώσετε!

Αιγόκερως: Σαφώς και είστε πιο ερωτικοί αυτό το μήνα και αυτό που σας χρειάζεται είναι να κάνετε εντύπωση αλλά και να είστε πολύ συγκεκριμένοι σε αυτά που ζητάτε αλλά και σε αυτά που μπορείτε να δώσετε… Είναι μία ευκαιρία πάντως να δείτε πως μπορείτε να αξιοποιήσετε και τις γνώσεις σας αλλά και να γίνετε πιο επικοινωνιακοί για να κάνετε και τη διαφορά… Γενικότερα όμως, πρέπει να προσέχετε σε ποιους λέτε και τι λέτε γιατί υπάρχει η τάση να μεταφέρονται και μάλιστα με διαφορετικό νόημα… Ερωτικά, πάντως έχετε πολλά να αλλάξετε και κυρίως να αποδεχτείτε αυτό το μήνα… Επαγγελματικά, μην κολλάτε σε τυπικές διαδικασίες αλλά δείτε πιο σφαιρικά τα οφέλη και ίσως και πιο μακροπρόθεσμα γιατί αυτό έχει και το ανάλογο ενδιαφέρον και αυτό πρέπει να κυνηγήσετε!

Υδροχόος: Ο μήνας αυτός είναι μία ανάπαυλα για εσάς και αν θέλετε να αλλάξετε μεταφορικό μέσο θα βρείτε κάτι που σας ταιριάζει γάντι ειδικά αν ψάχνετε για μεταχειρισμένο… Ερωτικά, είστε σίγουρα πιο ανανεωμένοι αλλά αυτό που σας χρειάζεται είναι και σταθερότητα στα συναισθήματά σας γιατί μάλλον αυτό δεν το έχετε ή δεν το έχετε στο βαθμό που θα το μεταφέρετε σωστά σε αυτούς που είναι οι αποδέκτες τους.. Επαγγελματικά, είναι προφανές ότι αρχίζετε ένα νέο κύκλο συζητήσεων ο οποίος μπορεί να σας αιφνιδιάσει και να σας βρει απροετοίμαστους όμως αυτό θα έχει και την γλύκα του στο να το αναζητήσετε και να σας φανεί δελεαστικός… Οικονομικές ατασθαλίες σας κάνουν να παραγνωρίζετε τις τωρινές σας ανάγκες, ή να καθυστερείτε πληρωμές που είναι σημαντικές!

Ιχθύες: Ένας μήνας για εσάς με έντονη προβολή και αυτό που κάνετε είναι να πουλάτε καλά τον εαυτό σας και να προβάλλετε τα δυνατά του σημεία… Μην κάνετε υπερβολές και μη ζητάτε από τους άλλους να σας δώσουν τα εύσημα χωρίς να θέλουν και αυτοί να σας εκμεταλλευτούν… Πάντως αυτός ο μήνας έχει σκαμπανεβάσματα οικονομικά και σίγουρα θα παρασυρθείτε σε έξοδα που δε θα τα ευχαριστηθείτε καθόλου… Ερωτικά, είναι μία ευκαιρία να βάλετε τέλος στην ανασφάλειά σας και να ανασύρετε όλα τα θέματα που σας απασχολούν για να τα λύσετε… Επιμένετε στα σωστά σημεία ιδιαίτερα προς τα τέλη του μήνα οπότε και έχετε κάθε λόγο να το επιτύχετε… Επαγγελματικά, μία συνεργασία παίρνει άλλη μορφή και σας κάνει να νιώθετε πιο χρήσιμοι και αυτό είναι που χρειάζεται να το σκεφτείτε για το πόσο μπορείτε να επηρεάσετε τους ανώτερούς σας ή και να τους παρακάμψετε για ένα θέμα που θεωρείτε ότι δεν μπορούν να σας το λύσουν, γι’ αυτό και επιλέγετε να πάτε ψηλότερα!

