Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιά στη Βαρυμπόμπη: Το Time - lapse της πυρκαγιάς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο του meteo στο οποίο αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής από την εκδήλωση της φωτιάς στη Βαρυμπόμπη.

Τις πρώτες ώρες από την εκδήλωση της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Βαρυμπόμπη μέχρι και τη νύχτα που οι φλόγες έκαναν μέρα κατέγραψαν οι κάμερες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σε ένα time-lapse βίντεο.

Την ίδια ώρα, τα προγνωστικά του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr προβλέπουν και για σήμερα μέγιστες θερμοκρασίες της τάξης των 43-45 βαθμών, ενώ πολύ υψηλός διατηρείται ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, τουλάχιστον έως αύριο, Πέμπτη 5 Αυγούστου.

Με βάση τον καναδικό πυρομετεωρολογικό δείκτη που υπολογίζει επιχειρησιακά το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, πολύ υψηλή επικινδυνότητα αναμένεται σήμερα σε Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Θεσσαλία, και κατά τόπους σε Μακεδονία και Θράκη.

Η αυριανή ημέρα αναμένεται εξίσου επικίνδυνη, με πολύ υψηλή επικινδυνότητα στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας και ειδικότερα σε: Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Θεσσαλία, Μακεδονία, και κατά τόπους στη Θράκη.

Για ακόμη μία φορά, το meteo επισημαίνει ότι οι παρατεταμένες συνθήκες καύσωνα που επικρατούν έχουν αυξήσει την ευφλεκτότητα της νεκρής καύσιμης ύλης σε ακραία υψηλά επίπεδα σχεδόν στο σύνολο της επικράτειας, καθιστώντας εξαιρετικά επικίνδυνη οποιαδήποτε χρήση φωτιάς. Γι' αυτό, απευθύνει εκ νέου έκκληση για αποφυγή οποιασδήποτε χρήσης φωτιάς σήμερα και τις επόμενες λίγες ημέρες, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο έναρξης πυρκαγιάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Εύβοια: Στη μάχη τα εναέρια μέσα

Φωτιά στη Βαρυμπόμπη: Απομακρύνθηκαν τα άλογα (εικόνες)

Ολυμπιακοί Αγώνες: η εθνική πόλο με θρίαμβο στα ημιτελικά