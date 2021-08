Πολιτική

Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία - Χρυσοχοΐδης: “Μάχη” για να μείνει ακέραιος ο αρχαιολογικός χώρος

Συνεχίζεται η μάχη στο πύρινο μέτωπο που απειλεί τον αρχαιολογικό χώρο. Συγχαρητήρια στους πυροσβέστες από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη.



Για ολονύχτια μάχη στην Αρχαία Ολυμπία που συνεχίζεται με στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς, έκανε λόγο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ο οποίος βρίσκεται από χθες στην περιοχή.



Όπως είπε στην ΕΡΤ1, δίνεται μάχη προκειμένου να περιοριστεί η πυρκαγιά και να μείνει ακέραιος ο αρχαιολογικός χώρος και φυσικά η πόλη της Αρχαίας Ολυμπίας. Στην επιχείρηση κατάσβεσης μετέχουν πεζοπόρα τμήματα που προσπαθούν να οριοθετήσουν τη φωτιά μαζί με πολλά εναέρια μέσα.

«Θέλω να συγχαρώ τους πυροσβέστες που με αυτοθυσία μέσα στη φωτιά δίνουν τη μάχη με τρόπο ηρωικό. Τους αξίζουν πολλά, τους χρωστάμε πολλά» τόνισε ο υπουργός.



«Θα δώσουμε τη μάχη όλη τη μέρα. Είναι δύσκολες οι συνθήκες, εξαιρετικά ειδικές, που δεν τις συναντάμε συχνά. Ωστόσο, υπάρχει ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων που εφαρμόζουμε. Εύχομαι να είναι όλοι καλά και να ξεπεράσουμε πολύ γρήγορα αυτό το κακό, να αποκαταστήσουμε και τις ζημιές που έγιναν και το περιβάλλον» κατέληξε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

