Φωτιά στη Βαρυμπόμπη: Παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Ξεκινά προκαταρκτική έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Βαρυμπόμπης.

Προκαταρκτική έρευνα ξεκινά από την εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για τα αίτια που προκάλεσαν τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Βαρυμπόμπης.

Η εισαγγελία παρενέβη μετά από δημοσιεύματα, αλλά και από σχετική αναφορά δικηγόρου της περιοχής, με την οποία τίθεται μία σειρά από ερωτήματα, όπως:

Ξεκίνησε( όπως διαδίδεται) η φωτιά από μετασχηματιστή;

Είναι αληθές όπως αναφέρθηκε σε τηλεοπτικό σταθμό στις 4.8.2021, ότι σε πολλές περιοχές (όπως πχ.Βαρυμπόμπη) δεν μπορούσαν να γίνουν εναέριες ρίψεις, διότι υπήρχαν πυλώνες υψηλής τάσης;

Είναι συμβατό για την δημόσια υγεία και ασφάλεια να υπάρχουν μη υπογειοποιημένοι

πυλώνες υψηλής τάσης εντός αστικού ιστού;

Τα παραπάνω ζητήματα μεταξύ άλλων θα τεθούν στο μικροσκόπιο της εισαγγελικής έρευνας την οποία θα διενεργήσει ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Γιώργος Νούλης.

