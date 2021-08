Πολιτική

Αρχαία Ολυμπία - Μητσοτάκης: Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε αναλυτικά για τις εξελίξεις στα ενεργά μέτωπα.

Ο πρωθυπουργός πραγματοποίησε αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Ηλείας, αρμόδιοι φορείς του παρουσίασαν τη λειτουργία του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης και ενημερώθηκε αναλυτικά για τις εξελίξεις στα ενεργά μέτωπα.

«Η πρόληψη λειτούργησε και τουλάχιστον δεν δημιουργήθηκε εδώ η πυρκαγιά», ανέφερε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι είναι ανάγκη να γίνουν παρεμβάσεις προκειμένου να υπάρξει όσο το δυνατόν καλύτερη θωράκιση αλλά και να γίνουν άμεσα αυτοψίες και μελέτη για τυχόν διαβρώσεις και πρόληψη άλλων καταστροφών.

Επίσης τοπικοί φορείς υπογράμμισαν στον πρωθυπουργό την ανάγκη να ξεκινήσουν αμέσως ενέργειες για την καλύτερη θωράκιση των περιοχών και την αποτελεσματικότητα της πυρόσβεσης, όταν παρίσταται ανάγκη, όπως επίσης και για την αποφυγή πλημμυρών εκεί που έχουν προκληθεί διαβρώσεις.

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλου, του Υπουργού Επικρατείας, Γιώργου Γεραπετρίτη, του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή, του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Θόδωρου Λιβάνιου, του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου και του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε η περαιτέρω ενεργός συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στην πρόληψη και διαχείριση των πυρκαγιών.





