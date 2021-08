Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Τήλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι σεισμικές δονήσεις στη Τήλο.

Σεισμός μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε, στις 12:16, με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο 25 χλμ. ΝΔ της πόλης της Τήλου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός έγινε σε απόσταση 356 χλμ. ΑΝΑ της Αθήνας.

Ειδήσεις σήμερα:

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού: Πληρώνονται οι αναστολές Ιουλίου

“Με το φτωχό μυαλό ενός πυραγού”: Η viral απάντηση στους... πυροσβέστες του Διαδικτύου

Λάρισα: Τρένο παρέσυρε γυναίκα