Φωτιά στην Αττική: Ο Τσίπρας στο Κρυονέρι (εικόνες)

Έκκληση να εισακουστούν οι καταγγελίες των κατοίκων από το πρωί για έλλειψη πτητικών μέσων στο Κρυονέρι απηύθυνε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, μετά την επίσκεψή του στις πληγείσες περιοχές, όπου συνεχίζεται να μαίνεται εκτός ελέγχου η πυρκαγιά.

Σύμφωνα με πηγές του κόμματος, κατά την επίσκεψή του στο Κρυονέρι, ο κ. Τσίπρας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει, να συγχαρεί και να ευχαριστήσει τους εθελοντές δασοπυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη με τις φλόγες από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ενημερώθηκε για τις καταστροφές που έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής η πυρκαγιά στην περιοχή από τον δήμαρχο Διονύσου, Γιάννη Καλαφατέλη, ο οποίος εξέφρασε τον προβληματισμό του για την ένδεια ικανού αριθμού πτητικών μέσων, προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο της φωτιάς, όπως μετέφεραν οι ίδιες πηγές.

Επίσης, κάτοικοι της περιοχής που βρίσκονταν στο σημείο, εξέφρασαν την οργή και την αγανάκτησή τους για την απουσία εναέριων μέσων, καθώς μόνο με ρίψεις από αεροσκάφη ή ελικόπτερα θα μπορούσαν να περιοριστούν οι επικίνδυνες όπως αποδεικνύονται αναζωπυρώσεις. «Ένα αεροπλάνο, δεν βλέπετε, δεν έχει περάσει τίποτα. Καίγονται τα σπίτια μας» σημείωσε χαρακτηριστικά πολίτης σε βίντεο από την επίσκεψη.

Ο κ. Τσίπρας συνομίλησε με εθελοντές και πυροσβέστες και τους ευχαρίστησε για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλουν εδώ και τόσες μέρες για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Όπως επισήμαιναν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, ο Αλέξης Τσίπρας, βρέθηκε στο Κρυονέρι σε μία κρίσιμη στιγμή, όπου δύο μικρές εστίες φωτιάς που έκαιγαν από το πρωί εκατοντάδες μέτρα μακριά από τον οικισμό, με μία ελαφριά ενίσχυση των ανέμων, αναζωπυρώθηκαν και δημιούργησαν ένα μεγάλο μέτωπο που κατευθυνόταν προς τα πρώτα σπίτια, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν όλοι να εκκενώσουν την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τσίπρας είχε μέχρι αργά τη νύχτα συσκέψεις με συνεργάτες και αρμόδιους τομεάρχες τού ΣΥΡΙΖΑ για την πορεία των πυρκαγιών και τις δράσεις του κόμματος.

Μετά την αυτοψία του στο Κρυονέρι, ο κ. Τσίπρας βρίσκεται στο γραφείο του στην Κουμουνδούρου με συνεργάτες του και έχει διαρκή ενημέρωση για την πορεία των μετώπων.

