Κόσμος

Φωτιά στη Σικελία: σε πύρινο κλοιό το Παλέρμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι φλόγες κατακαίνε την ορεινή περιοχή των Νέμπροντι και Μαντονίε, στην ευρύτερη περιοχή του Παλέρμο.

Μετά από τις πυρκαγιές των περασμένων ημερών, ένα νέο πύρινο μέτωπο επεκτάθηκε στην Σικελία. Οι φλόγες κατακαίνε την ορεινή περιοχή των Νέμπροντι και Μαντονίε, στην ευρύτερη περιοχή του Παλέρμο. Παρά τις προσπάθειες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής Προστασίας, η φωτιά απείλησε κατοικημένες περιοχές και κατέστρεψε μεγάλες δασικές εκτάσεις.

Στην περιοχή Μπαλεστράτε εκκενώθηκαν κατοικίες, και ένα τεράστιο σύννεφο καπνού κάλυψε τον ουρανό στις περιοχές Κάπο Ντ΄Ορλάντο, Σαντ΄ 'Αγκατα Μιλιτέλο και Μιλάτσο. Συνεχίζει να πνέει ισχυρός άνεμος και ζημιές, για τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες της περιοχής, είναι ανυπολόγιστες. Στην όλη περιοχή πραγματοποιούν ασταμάτητες ρίψεις νερού Καναντέρ και ελικόπτερα της Ιταλικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο μεταξύ, από τα μέχρι τώρα στοιχεία των ερευνών, προέκυψε ότι το 57% των πυρκαγιών που ξέσπασαν, τις τελευταίες δυο εβδομάδες στην Σαρδηνία, στην Σικελία και στην Πεσκάρα της κεντρικής Ιταλίας, είναι αποτέλεσμα εμπρησμών. To 13% οφείλεται σε απροσεξία ή ελλιπή συντήρηση και μόνον το 2% μπορεί να αποδοθεί με βεβαιότητα σε κλιματικές συνθήκες. Η αιτία των υπόλοιπων πυρκαγιών, δεν μπόρεσε να εξακριβωθεί.

Ο Ιταλικός τύπος, παράλληλα, υπογραμμίζει σήμερα ότι τα επίγεια μέσα που χρησιμοποιούνται στην Σικελία από τους πυροσβέστες είναι, πλέον, παρωχημένης τεχνολογίας, ενώ οι διαγωνισμοί για την αγορά καινούριων, έχουν μπλοκάρει λόγω γραφειοκρατίας και λανθασμένων χειρισμών.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές - ΥΠΕΣ: έκτακτη ενίσχυση σε 17 Δήμους

Φωτιά στους Θρακομακεδόνες - Βρεττός: Φοβηθήκαμε ότι θα καούμε ζωντανοί

Φωτιές – Λέκκας στον ΑΝΤ1: Γινόμαστε Αφρική, ερημοποιούμαστε