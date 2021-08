Οικονομία

Φωτιές - ΥΠΕΣ: έκτακτη ενίσχυση σε 17 Δήμους

Αναλυτικά τα ποσά της χρηματοδότησης ανά ΟΤΑ, για την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών μετά το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας.

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών επιχορηγούνται, με το συνολικό ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ, 17 Δήμοι και 5 Περιφέρειες της χώρας, που δοκιμάζονται από τις καταστροφικές φωτιές των τελευταίων ημερών.

Η έκτακτη χρηματοδότηση γίνεται στο πλαίσιο του «Προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού» (ΣΑΕ 055) και αφορά στην οικονομική ενίσχυση των πληγέντων Δήμων και Περιφερειών για την κάλυψη των πρώτων τους αναγκών.

Τα εν λόγω ποσά πιστώνονται άμεσα και κατανέμονται στους κάτωθι Δήμους και Περιφέρειες, ως εξής:

Δήμος Ανατολικής Μάνης: 50.000 €

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας : 100.000 €

: 100.000 € Δήμος Αχαρνών: 140.000 €

Δήμος Βοίου: 20.000 €

Δήμος Γρεβενών: 40.000 €

Δήμος Δεσκάτης: 20.000 €

Δήμος Διονύσου: 60.000 €

Δήμος Δωρίδος: 50.000 €

Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού: 50.000 €

Δήμος Κηφισιάς: 50.000 €

Δήμος Κοζάνης: 20.000 €

Δήμος Λοκρών: 30.000 €

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας: 120.000 €

Δήμος Πύλου - Νέστορος: 50.000 €

Δήμος Πύργου: 40.000 €

Δήμος Σερβίων: 20.000 €

Δήμος Ωρωπού: 140.000 €

Περιφέρεια Αττικής: 100.000,00 €

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: 100.000,00 €

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 100.000,00 €

Περιφέρεια Πελοποννήσου : 100.000,00 €

: 100.000,00 € Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 100.000,00 €

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας δήλωσαν: «Η Κυβέρνηση στέκεται δίπλα στους πολίτες, στηρίζοντας τους Δήμους και τις Περιφέρειες που πλήττονται από τις φωτιές. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για όσο διάστημα χρειαστεί. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, δίνουμε όλοι μαζί τη μάχη για να προστατεύσουμε τις οικογένειές μας, τους συμπολίτες μας, τις εστίες μας και την πατρίδα μας και για να αποκαταστήσουμε τις ζημιές που έχουν προκληθεί. Και θα τα καταφέρουμε!».

