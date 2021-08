Κοινωνία

Φωτιά στο Κρυονέρι: Δίωξη για εμπρησμό σε βάρος 43χρονου

Συνελήφθη χθες ως υπαίτιος εμπρησμού δασικής έκτασης στην περιοχή Μαντρί στο Κρυονέρι Αττικής.



Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 43χρονου, ο οποίος συνελήφθη χθες το πρωί ως υπαίτιος εμπρησμού δασικής έκτασης στην περιοχή Μαντρί στο Κρυονέρι Αττικής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για το αδίκημα της πρόκληση πυρκαγιάς σε δάσος από πρόθεση με εξάπλωση της φωτιάς σε μεγάλη έκταση, από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση, αδίκημα που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει κατηγορίες και σε βαθμό πλημμελήματος για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και κατοχή βεγγαλικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας εντόπισαν τον 43χρονο να κινείται με δίκυκλο σε δύσβατο σημείο της περιοχής Μαντρί στο Κρυονέρι. Κατά την παραμονή του στο σημείο, εκδηλώθηκε νέα εστία πυρκαγιάς, η οποία δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες ανέμων. Οι εθελοντές ειδοποίησαν τους αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., οι οποίοι τον συνέλαβαν και στη συνέχεια από την έρευνα που ακολούθησε διεφάνη εμπλοκή του 43χρονου σε ακόμα δύο αναζωπυρώσεις στο νεκροταφείο Κρυονερίου και στο ρέμα στην περιοχή Μαντρί.

Στο σπίτι του κατηγορούμενου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν σπίρτα, αναπτήρες, προσανάμματα, τσόφλια καρυδιών, που χρησιμοποιούνται ως προσανάμματα, φιδάκι, κροτίδες, ποσότητα κάνναβης, σπόρους και τρίφτη κάνναβης και έναν φορητό υπολογιστή.

Εμπρησμός στο Πεδίον του Άρεως

Στη εισαγγελία οδηγήθηκε και η γυναίκα που συνελήφθη χθες στο Πεδίον του Άρεως ως υπαίτια πρόκλησης πυρκαγιάς.

Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για εμπρησμό από πρόθεση με κίνδυνο σε πράγματα και θα παραπεμφθεί σε δίκη.

