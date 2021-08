Κοινωνία

Φωτιές: μπαράζ συλλήψεων για εμπρησμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε άνδρα στο Κρυονέρι για αρκετές εστίες πέρασαν οι αστυνομικοί. Που και ποιοι άλλοι συνελήφθησαν για την πρόκληση πυργκαγιών.

Σε σειρά από συλλήψεις για εμπρησμό, σε διάφορες περιοχές της χώρας έχουν προχωρήσει τις τελευταίες ώρες αστυνομικοί και πυροσβέστες.

Νωρίτερα το βράδυ της Παρασκευής, ο Γιώργος Πατούλης είπε στον ΑΝΤ1 ότι ενημερώθηκε πως βρέθηκαν γκαζάκια σε ορισμένα σημεία στο Πάρκο Τρίτση, στο Ίλιον, ενώ νωρίτερα συνελήφθη μια γυναίκα που έβαλε φωτιά στο Πεδίον του Άρεως.

Προβληματισμό προκάλεσε ο μεγεθυντικός φακός που εντέχνες φέρεται να είχε τοποθετηθεί πάνω από ξερόχορτα στον Υμηττό, ενώ ο Νίκος Χαρδαλιάς είπε στην βραδινή ενημέρωση για την εξέλιξη στα πύρινα μέτωπα ότι έχουν γίνει τρεις συλλήψεις.

Νωρίτερα, διακινήθηκε η πληροφορία ότι υπήρξαν και προσαγωγές δύο ατόμων ύποπτων για εμπρησμό, στον Άγιο Στέφανο.

ΕΛ.ΑΣ.: σύλληψη για εμπρησμό στο Κρυονέρι

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

«Συνελήφθη, πρωινές ώρες σήμερα (6 Αυγούστου 2021), από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας (Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής), ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό σε δασική έκταση στην περιοχή Μαντρί στο Κρυονέρι, καθώς και για παραβάσεις των νομοθεσιών για ναρκωτικά, φωτοβολίδες και βεγγαλικά.

Συγκεκριμένα, εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας εντόπισαν τον ανωτέρω, να κινείται με δίκυκλο σε δύσβατο σημείο της περιοχής Μαντρί στο Κρυονέρι. Κατά την παραμονή του στο σημείο, εκδηλώθηκε νέα εστία πυρκαγιάς, η οποία δεν δικαιολογούνταν από τις επικρατούσες συνθήκες ανέμων και ως εκ τούτου το άτομο υποδείχθηκε σε αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε.

Από την διενεργηθείσα έρευνα προέκυψε η εμπλοκή του σε ακόμα δύο αναζωπυρώσεις στο νεκροταφείο Κρυονερίου και στο ρέμα στην περιοχή Μαντρί.

Επίσης, κατά την έρευνα στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, σπίρτα, αναπτήρες, προσανάμματα, τσόφλια καρυδιών, που χρησιμοποιούνται ως προσανάμματα, φιδάκι, κροτίδες, ποσότητα κάνναβης, σπόροι και τρίφτης κάνναβης και φορητός υπολογιστής.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

Χαρδαλιάς: τρεις συλλήψεις για εμπρησμό

Όπως είπε το βράδυ της Παρασκευής ο Νίκος Χαρδαλιάς, «το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ενεργοποιήσει κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και σε συνεργασία με τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, αλλά και με τις αστυνομικές αρχές, δραστηριοποιούνται σε Αττική, Τολοφώνα, Εύβοια, Ηλεία και Μεσσηνία. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 3 συλλήψεις στη Φωκίδα, στην Αττική και στην Καλαμάτα. Στην Αττική για πρόθεση και στην Καλαμάτα για πρόθεση κατ’ εξακολούθηση με επιβεβαιωμένες τουλάχιστον 3 περιπτώσεις για το ίδιο άτομο που αύριο θα οδηγηθεί στην Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Κρυονέρι - Πέθανε ο Κωνσταντίνος Μίχαλος, από ανακοπή καρδιάς

Φονική φωτιά στην Αττική: Νεκρός κάτοικος στην Ιπποκράτειο Πολιτεία