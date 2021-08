Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιές: πρώτες βοήθειες σε δεκάδες πολίτες και πυροσβέστες

Αντιμετωπίζουν κυρίως αναπνευστικά προβλήματα. Τραυματίσηκε πυροσβέστης στην Εύβοια.



Ένας πυροσβέστης νοσηλεύεται με κατάγματα στο νοσοκομείο Χαλκίδας και επτά άτομα από την Πολιτική Προστασία προσήλθαν στο Κέντρο Υγείας Αρχαίας Ολυμπίας με ήπια αναπνευστικά προβλήματα.

Ειδικότερα, ένας πυροσβέστης, μετά από πτώση από μοτοσυκλέτα, νοσηλεύεται με κατάγματα στην κλείδα και στα πλευρά και ελαφριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Η κατάστασή του δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Γιατροί από το Κέντρο Υγείας Μαντουδίου που έχει εκκενωθεί, παραμένουν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε ασφαλές σημείο, στην περιοχή της πυρκαγιάς, προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εφόσον χρειαστεί, στους πυροσβέστες που επιχειρούν.

Επίσης, επτά άτομα από την Πολιτική Προστασία προσήλθαν στο Κέντρο Υγείας Αρχαίας Ολυμπίας με ήπια αναπνευστικά προβλήματα. Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν.

Γιατρός από το Κέντρο Υγείας Βλαχιώτη μετέβη σε δομή φιλοξενίας στη Σκάλα Λακωνίας, προκειμένου να εξετάσει ηλικιωμένους οι οποίοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, λόγω εκκένωσης. Κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή μίας ηλικιωμένης με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Μολάων όπου και νοσηλεύεται.

Αρκετοί άλλοι πυροσβέστες και πολίτες, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, χριεάστηκαν ιατρική φροντίδα τις προηγούμενες ημέρες.

Το πρωί του Σαββάτου η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε τος εγκαυματίες εθελοντές πυροσβέστες που νοσηλεύονται απο την Πέμπτη στο ΚΑΤ

