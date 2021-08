Κοινωνία

Φωτιά στη Βαρυμπόμπη - Ειρήνη Μάλεση: Συγκλονίζει η εθελόντρια δασοπυροσβέστης (βίντεο)

Την ώρα που πάλευε με τις φλόγες για να σώσει περιουσίες άλλων, το δικό της σπίτι έγινε παρανάλωμα του πυρός.

Μία πραγματική ηρωίδα στην πύρινη κόλαση που κατακαίει εδώ και αρκετά 24ωρα την Ελλάδα. Η Ειρήνη Μάλεση, την ώρα που πάλευε ως εθελόντρια πυροσβέστης με τον πύρινο εφιάλτη, προσπαθώντας να σώσει τις περιουσίες των κατοίκων της Βαρυμπόμπης, το δικό της σπίτι παραδινόταν στις φλόγες.

«Κάποια στιγμή ζήτησα να πάμε να δούμε τι γίνεται με το σπίτι μου και το είδα στις φλόγες, όμως δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Έπρεπε να φύγουμε, να συνεχίσουμε…», εξηγεί.

Η Ειρήνη, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η καταστροφική πυρκαγιά στη Βαρυμπόμπη, ρίχτηκε στη “μάχη” της κατάσβεσης μαζί με την εθελοντική ομάδα στην οποία ανήκει, χωρίς να γνωρίζει πως το σπίτι όπου μεγάλωσε και ζούσε μέχρι σήμερα, ήταν ανάμεσα στα πρώτα σπίτια που κάηκαν ολοσχερώς.

Οι εικόνες που περιγράφει η νεαρή εθελόντρια συγκινούν και συγκλονίζουν: «Μετακομίσαμε στη Βαρυμπόμπη μόνο και μόνο για το δάσος και τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Πάλι καλά που δεν ήταν οι γονείς μου μέσα. Με το που το είδα, έβαλα τα κλάματα και πήρα τον πατέρα μου τηλέφωνο να το πω ότι καίγεται το σπίτι μας. Μου είπε να φύγω, να μην το βλέπω…»

Περιγράφει στον ΑΝΤ1 τις στιγμές που έζησε, αντικρίζοντας τα όνειρά της να χάνονται: «Πρωτόγνωρο συναίσθημα, εύχομαι κανείς να μην το νιώσει. Δεν ξέρω πώς θα είναι η ώρα όταν θα γυρίσω να μείνω πάλι εδώ. Εύχομαι ο χρόνος να τα σβήσει όλα.»

Δεν χάνει το κουράγιο της και δηλώνει πως θα συνεχίσει να παλεύει όπου υπάρχει ανάγκη. Η Ειρήνη Μάλεση δημοσιοποίησε την ιστορία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ως ένδειξη συμπαράστασης προς όλους εκείνους που τις μέρες αυτές δοκιμάζονται.

