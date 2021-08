Κόσμος

Καλιφόρνια: Αγνοούμενοι από το πέρασμα της πυρκαγιάς Ντίξι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γιγαντιαία πυρκαγιά, η τρίτη μεγαλύτερη στην ιστορία της Καλιφόρνιας, απανθράκωσε αυτή την εβδομάδα σπίτια και καταστήματα στην μικρή πόλη Γκρίνβιλ.



Οι αρχές της Καλιφόρνιας ανακοίνωσαν ότι αγνοούνται τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι μετά το πέρασμα από την περιοχή τους της Ντίξι, της καταστροφικής πυρκαγιάς που πλήττει την αμερικανική Δύση και συνέχιζε χθες Σάββατο την τρελή της πορεία.

Η γιγαντιαία πυρκαγιά, η τρίτη μεγαλύτερη στην ιστορία της Καλιφόρνιας, απανθράκωσε αυτή την εβδομάδα σπίτια και καταστήματα στην μικρή πόλη Γκρίνβιλ.

Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί θάνατοι ούτε τραυματισμοί από τις φλόγες, το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πλούμας ειδοποιήθηκε πως «οκτώ άνθρωποι αγνοούνται», ενημέρωσε το ίδιο. Οι πέντε είναι κάτοικοι της Γκρίνβιλ.

Παρά τις επανειλημμένες εντολές των αρχών να φύγουν από τα σπίτια τους, ορισμένοι κάτοικοι προτίμησαν να μείνουν και να αποπειραθούν να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι τις φλόγες, να μην εμπιστευτούν την ασφάλεια των περιουσιών τους σε αγνώστους.

Οι πιο ήπιες μετεωρολογικές συνθήκες προσέφεραν πάντως κάποια ανακούφιση στους περίπου 5.000 πυροσβέστες που δίνουν μάχη μέρα και νύχτα στα μέτωπα της πυρκαγιάς Ντίξι, η οποία πια έχει ξεπεράσει σε επιφάνεια την πόλη του Λος Άντζελες.

«Οι μονάδες μας συνεχίζουν να εργάζονται γύρω από τη Σίλβερ Λέικ», όχι μακριά από τον χώρο όπου ξεκουράζονται ανάμεσα σε δυο βάρδιες οι πυροσβέστες, δήλωσε ο Τζέικ Καγκλ, αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος της Καλιφόρνιας.

Η παρατεταμένη ξηρασία, που επιστήμονες θεωρούν πως συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, έχει κάνει ειδικά το δυτικό τμήμα των ΗΠΑ εξαιρετικά ευάλωτο σε τέτοιες καταστροφικές φωτιές.

Η πυρκαγιά Ντίξι έχει πάρει τέτοια έκταση που δημιουργεί δικό της κλίμα, κάνοντας ακόμη πιο αβέβαιη την πορεία της. Οι πυροσβέστες δεν έχουν καταφέρει να την ελέγξουν παρά κατά το 21%.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, πτώση δέντρου σε ένα από το χιλιάδες καλώδια του δικτύου ηλεκτροδότησης προκάλεσε την πυρκαγιά. Το καλώδιο αυτό αποτελούσε μέρος του δικτύου του πάροχου ηλεκτροδότησης Pacific Gas and Electric (PG&E), ιδιωτικής εταιρείας που έχει αναγνωρίσει τις ευθύνες της για την πυρκαγιά Καμπ, η οποία σχεδόν έσβησε την πόλη Παραντάις από τον χάρτη το 2018, στοιχίζοντας τη ζωή σε 86 ανθρώπους, μόλις μερικά χιλιόμετρα από την περιοχή όπου ξέσπασε η πυρκαγιά Ντίξι.

Φωτιά στην Εύβοια: Χωριά περικυκλωμένα από τις φλόγες

Φωτιά στην Ηλεία: Μαίνεται ο πύρινος “εφιάλτης”

Φωτιές - Καιρός: βοριάδες και αύξηση θερμοκρασίας την Κυριακή