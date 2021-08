Κοινωνία

Φωτιά στην Πάρνηθα: Λιποθυμία πυροσβέστη – Μεταφορά του με ελικόπτερο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωνία για την υγεία του πυροσβέστη ο οποίος επιχειρούσε για την πλήρη κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς.

Ένας πυροσβέστης στην Πάρνηθα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία στην διάρκεια της επιχείρησης για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και έχασε τις αισθήσεις του, προκαλώντας ανησχυία στους συναδέλφους του.

Κοντα του, όπως είπε στον ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυρθρού Σταυρού, έσπευσαν εθελοντές- διασώστες του ΕΕΣ, που του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες.

Ενα ελικόπτερο έσπευσε να τον παραλάβει, καθώς βρισκόταν σε δύσβατο σημείο, στην περιοχή Φλαμπούρι της Πάρνηθας.

Το ελικόπτερο μετέφερε τον πυροσβέστη σε στρατιωτικό νοσοκομείο, που διαθέτει ελικοδρόμιο.

Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ξεκίνησε ο κύκλος των απαραίτητων εξετάσεων απο τους ιατρούς.

Στο περιστατικό και την εξέλιξη της υγείας του πυροσβέστη αναφέρθηκε ο Νίκος Χαρδλιάς, στην μεσημβρινή ενημέρωση του για την εξέλιξη των πυρκαγιών.

Εν τω μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, την Τρίτη θα γίνει η κηδεία του Βασίλη Φιλώρα, του εθελοντή πυροσβέστη που έχασε την ζωή του στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Θεσσαλονίκη: Διαπληκτισμός με... καραμπίνα και πυροβολισμούς

Λήξη συναγερμού για την 50χρονη που είχε εξαφανιστεί

Φωτιές: Ο Μητσοτάκης στο Συντονιστικό της Πυροσβεστικής