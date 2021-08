Σακελλαροπούλου για φωτιές: στις δύσκολες στιγμές που περνάμε δεν είμαστε μόνοι

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με ανάρτηση της ευχαριστεί όλες τις χώρες που έστειλαν βοήθεια στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της πύρινης λαίλαπας.

Τις χώρες που συνέδραμαν την Ελλάδα στη μάχη με τις πυρκαγιές, ευχαριστεί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με ανάρτησή της στο Twitter, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

«Στις πολύ δύσκολες στιγμές που περνάει η πατρίδα μας δεν είμαστε μόνοι. Πολλές χώρες στέκονται έμπρακτα στο πλευρό μας προσφέροντας ανθρώπινο δυναμικό, μέσα, βοήθεια, συμπαράσταση. Ευχαριστούμε θερμά για την αλληλεγγύη!», αναφέρει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

During these critical times that Greece goes through we are not alone. Many countries stand effectively by our side offering human and other resources, help and support. We warmly thank them for their solidarity!