Η Σακελλαροπούλου στο ΚΑΤ: Επισκέφτηκε τους εγκαυματίες πυροσβέστες (εικόνες)

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε από το διοικητή του νοσοκομείου, και τους θεράποντες ιατρούς, για την πορεία της υγείας των ασθενών.



Τους νοσηλευόμενους με εγκαύματα, δασοπυροσβέστες, επισκέφθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ.

Ειδικότερα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε από το διοικητή του νοσοκομείου, Ιωάννη Ηλιόπουλο, αλλά και τους θεράποντες ιατρούς, για την πορεία της υγείας των ασθενών.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκε τους δύο από τους τέσσερις δασοπυροσβέστες στο θάλαμό τους, στη Μονάδα Εγκαυμάτων - οι άλλοι δύο νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας - και είχε συνομιλία μαζί τους.

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, χθες επισκέφτηκε το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στο Χαλάνδρι, όπου ενημερώθηκε από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά και Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος για τις καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται σε όλη τη χώρα.

Η κυρία Σακελλαροπούλου στη δήλωσή της επεσήμανε ακόμα πως «οφείλουμε ευγνωμοσύνη στους πυροσβέστες, στα Σώματα Ασφαλείας, στις Ένοπλες Δυνάμεις και στους εθελοντές που με απαράμιλλη αυταπάρνηση ορθώνουν το τείχος της προστασίας μας».

