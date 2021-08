Αθλητικά

Champions League - Ολυμπιακός: στην Βουλγαρία για την πρόκριση

Να πάρουν την νίκη θα επιδιώξουν οι “ερυθρόλευκοι”, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν την είσοδο στους ομίλους της διοργάνωσης.

Με στόχο την νίκη που θα τον οδηγήσει στα play offs του Champions League, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται αύριο (10/8, 21:00) από την Λουντογκόρετς, για τον δεύτερο αγώνα της Γ` προκριματικής φάσης.

Στο πρώτο ματς, οι «ερυθρόλευκοι» αιφνιδιάσθηκαν από την βουλγαρική ομάδα, που κατάφερε να προηγηθεί, αλλά τελικά ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 1-1 και πηγαίνει στην γειτονική χώρα, κρατώντας την πρόκριση «στα πόδια του».

Από τα υπόλοιπα «ζευγάρια», ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Ρέϊντζερς-Μάλμε, με την νικήτρια να παίζει με τον Ολυμπιακό -εφ΄ όσον προκριθεί- σε δύο αγώνες, μία θέση στους «χρυσοφόρους» ομίλους, Γιουνγκ-Μπόϊς-Κλουζ, Σερίφ Τιρασπόλ-Ερυθρός Αστέρας και Λέγκια Βαρσοβίας-Ντιναμό Ζαγκρεμπ.

Το πρόγραμμα, έχει ως εξής: (σ.σ. σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα)

Τρίτη 10 Αυγούστου

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα) (1-1)

Ρέϊντζερς (Σκωτία)-Μάλμε (Σουηδία) (1-2)

Μονακό (Γαλλία)-Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) (2-0)

Μίντιλαντ (Δανία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) (0-3)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-Γκενκ (Βέλγιο) (2-1)

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)-Κλουζ (Ρουμανία) (1-1)

Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) (1-1)

Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)-Ντ.Ζάγκρεμπ (Κροατία) (1-1)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) (0-2)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Σπαρτάκ Μόσχας (Ρωσία) (2-0)