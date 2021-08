Κοινωνία

Φωτιά στην Εύβοια: Συγκλονίζει η ηλικιωμένη που γλίτωσε από τις φλόγες (βίντεο)

Η κυρία Παναγιώτα «εξομολογείται» στον ΑΝΤ1 τις στιγμές φρίκης που βίωσε.

H φωτογραφία της κυρίας Παναγιώτας έγινε πρωτοσέλιδο στον ξένο τύπο.

Με μια κίνηση του χεριού της, με τα μάτια κλειστά και το στόμα ανοιχτό, αποτυπώνει τον πόνο και την απόγνωση που νιώθει τη στιγμή που φεύγει από το σπίτι της, στις Γούβες.

Η κυρία Παναγιώτα Νουμίδη στα 81 της χρόνια καθήλωσε όλη τη γη. Πόνος και απόγνωση τη στιγμή που φεύγει από το σπίτι της στις Γούβες της Εύβοιας καθώς οι φλόγες είναι μια ανάσα από το χωριό.

«Θόλωσε το μυαλό μου δεν ήξερα τι να κάνω για αυτό φώναζα. Εκείνη την ώρα ήμουν εκτός εαυτού. Φώναζα απελπισμένη και με την υπέρταση που είχα έπεσα κάτω», λέει στην κάμερα του ΑΝΤ1, η Παναγιωτα Νουμιδη

Η κυρία Παναγιώτα δεν είναι γέννημα θρέμμα Ευβοιώτισσα, αλλά οι Γούβες και αυτό το δάσος μετά από 34χρονια στο χωριό θεωρεί ότι είναι ο τόπος της. Για αυτό το κακό δακρύζει σήμερα

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα βγω έξω και θα δω αυτό το πράγμα, εγώ θα φύγω είμαι μεγάλή αυτά πότε θα γίνουν, τον αγαπάω τον τόπο εδώ είναι αμαρτία αυτό που έγινε. Μαζευτήκαν πολλά παιδιά από το χωριό και έτσι γλύτωσαν τα σπίτια», προσθέτει, συγκλονισμένη, η κυρία Παναγιώτα.

Η κυρία Παναγιώτα που πλέον η φωτογραφία της έγινε σύμβολο όπως και ο πίνακας κραυγή του Μουνκ , ξορκίζει το κακό που τους βρήκε κερνώντας γλυκά και λέγοντας μια φράση που δύσκολο ξεστομίζει, αυτή τη φράση που θα έπρεπε να της πούμε όλοι μας: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ»...

