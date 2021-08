Κοινωνία

Φωτιές - Πυροσβεστική: Νέες συλλήψεις για εμπρησμούς

Συλλήψεις σε διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν χτες και σήμερα για εμπρησμούς, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι δύο από πρόθεση και ένας από αμέλεια, στο Μαρκόπουλο Αττικής, στη Λέσβο και στη Λιβαδιά.

Στο Μαρκόπουλο Αττικής, ο συλληφθείς έβαλε φωτιά σε κάδο απορριμμάτων, στον παράδρομο της οδού Παιανίας προς Αττική Οδό πίσω από το νεκροταφείο, με αποτέλεσμα να επεκταθεί η πυρκαγιά σε παρακείμενο περιφραγμένο και ακαλλιέργητο αγροτεμάχιο, η οποία ευτυχώς σβήστηκε έγκαιρα από την Πυροσβεστική.

Στη Λέσβο χτες συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Μυτιλήνης ένας άνδρας, ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από πρόθεση σε χορτολιβαδική έκταση στην Άντισσα του δήμου Δυτικής Λέσβου. Ο συλληφθείς έβαλε φωτιά σε σκουπίδια, με αποτέλεσμα να επεκταθεί και να κάψει τέσσερα δένδρα και ξερά χόρτα, πριν σβηστεί από δύναμη της Πυροσβεστικής.

Τέλος, στο 2ο χιλιόμετρο Ορχομενού- Λιβαδιάς, ο συλληφθείς έβαλε κατά λάθος φωτιά σε οικόπεδο του, την οποία έσβησε ο ίδιος, αλλά παρ' όλα αυτά του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο και αφέθηκε ελεύθερος.

