Eurostat: κατακόρυφη πτώση στη χρήση λιγνίτη στην Ελλάδα

Η χρήση λιγνίτη στη χώρα μας, περιορίστηκε το μισό το 2020 έναντι του 2019. Τα στοιχεία είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά σε σχέση με το 2018.

Κατακόρυφη πτώση παρουσίασε η χρήση του λιγνίτη στην Ελλάδα το 2020, αφού σε σχέση με το 2019 μειώθηκε κατά 49%. Αυτό αποδεικνύουν τα νεότερα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat για την χρήση λιγνίτη στην ΕΕ, με τους αριθμούς να είναι εντυπωσιακοί.

Σύμφωνα με την Eurostat, η συνολική κατανάλωση λιγνίτη στην Ελλάδα, περιορίστηκε από τα 26,62 εκατομμύρια τόνους το 2019 σε 13,56 εκατομμύρια τόνους το 2020. Και όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι ο λιγνίτης χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροπαραγωγή, άρα η χρήση του δεν επηρεάστηκε όσο άλλα ορυκτά καύσιμα από τις επιπτώσεις του κορονοϊού στην οικονομική δραστηριότητα.

Τα στοιχεία είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά σε σχέση με το 2018, αφού το ποσοστό μείωσης στην Ελλάδα ανεβαίνει στο 63% (σ.σ. το 2018 η τελική κατανάλωση πλησίασε τους 36,67 εκατομμύρια τόνους).

Η κατακόρυφη πτώση στη χρήση του λιγνίτη εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας της χώρας μας για αλλαγή του ενεργειακού μείγματος, με αιχμή το κυβερνητικό σχέδιο για σταδιακό κλείσιμο λιγνιτικών μονάδων.

Υπενθυμίζεται ότι η απεξάρτηση από τον λιγνίτη αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ως στόχο να γίνει η πρώτη περιβαλλοντικά ουδέτερη οικονομία στον κόσμο έως το 2050.

Να σημειωθεί τέλος ότι η χρήση του λιγνίτη στην ΕΕ μειώθηκε συνολικά κατά 64% μεταξύ του 1990 και του 2020.

