Κακοκαιρία - Πυροσβεστική: “Βροχή” οι κλήσεις για απεγκλωβισμούς και πτώσεις δέντρων

Τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Πυροσβεστική από την χθεσινή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα.

Πλημμύρες και άλλα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία με καταιγίδες, χαλάζι, κεραυνούς και δυνατούς ανέμους σε πολλά σημεία της χώρας, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία από χτες το βράδυ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν χθες, τις βραδινές ώρες, το Κέντρο Επιχειρήσεων δέχτηκε 135 κλήσεις για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων.

Συγκεκριμένα:

- Από τη Λάρισα και την Ελασσόνα 90 κλήσεις, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 50 κοπές δέντρων, 5 αφαιρέσεις αντικειμένων και 5 απεγκλωβισμοί ατόμων από ανελκυστήρες.

- Από τη Δράμα 16 κλήσεις, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 24 κοπές δέντρων.

- Από την Καβάλα 29 κλήσεις, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 4 κοπές δέντρων και 6 αντλήσεις υδάτων.

Η Πυροσβεστική κάνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

