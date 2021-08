Οικονομία

Φωτιές - Σταϊκούρας: Πότε θα δοθούν οι πρώτες αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους

Πότε θα γίνουν οι πρώτες εκταμιεύσεις των ενισχύσεων για τους πυρόπληκτους. Τι είπε ο ΥΠΟΙΚ για τις αποζημιώσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Τις επόμενες 1- 2 εβδομάδες και το αργότερο έως το τέλος Αυγούστου αναμένεται να γίνουν οι πρώτες εκταμιεύσεις των ενισχύσεων για τους πολίτες στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές της χώρας, παράλληλα με τη διαδικασία αξιολόγησης από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Αντίστοιχα και για τις επιχειρήσεις των περιοχών αυτών, στις οποίες, ταυτόχρονα με την αξιολόγηση, θα δοθεί και η 1η αρωγή ύψους 20% επί του τζίρου.

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προσθέτοντας ότι υπάρχουν και οι αναστολές φορολογικών- ασφαλιστικών υποχρεώσεων, οι ενισχύσεις στους ανέργους, η μη καταβολή του ΕΝΦΙΑ, η μη καταβολή του επιστρεπτέου μέρους της «επιστρεπτέας προκαταβολής» και η χρηματοδότηση των ΟΤΑ.

Μιλώντας στο MEGA και ερωτηθείς εάν θα υπάρξουν αποζημιώσεις και για τα αυθαίρετα κτίσματα, ο υπουργός είπε ότι οι δηλώσεις για τις ζημιές των ακινήτων στην πλατφόρμα arogi.gov.gr συνδέονται με το έντυπο Ε9. Επομένως, ανέφερε, «τα δηλωμένα θα αποζημιωθούν. 'Αρα και τα αυθαίρετα με χαρακτηριστικά νομιμοποίησης».

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, «η εκτίμηση για άνοδο του ΑΕΠ 3,6% εφέτος είναι απολύτως εφικτή, ρεαλιστική και ίσως συντηρητική». Αυτό δε προκύπτει από τα εξής στοιχεία:

Τα φορολογικά έσοδα εμφανίζονται στο 7μηνο αυξημένα κατά 2 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2020.

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι αυξημένες κατά 27,4% σε σύγκριση με το 2019.

Η οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε άνοδο κατά 42% το α' πεντάμηνο. *Οι αφίξεις τουριστών εξελίσσονται καλύτερα σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Ειδικότερα, στις 10 Αυγούστου οι αφίξεις εσωτερικού ήταν μειωμένες 20,4% σε σχέση με το 2019 και οι αφίξεις εξωτερικού μειωμένες κατά 36,5%. Συνολικά η μείωση ανέρχεται σε 31,7% και τα έσοδα από τις αφίξεις καλύπτουν ήδη το 70% των εσόδων το 2019.