Ανασχηματισμός: σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση

Προσωπική επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ, καταλογίζοντας του την πλήρη ευθύνη για τους χειρισμούς στις καταστροφικές πυρκαγιές.

Οξεία κριτική στις αλλαγές που ανακοινώθηκαν στο κυβερνητικό σχήμα, ασκεί ο ΣΎΡΙΖΑ με ανακοίνωση του, στην οποία υποστηρίζει ότι «ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει με κάθε του κίνηση να αποδεικνύει ότι δεν κατάλαβε τίποτα, δεν διδάχτηκε τίποτα και η συγνώμη του ήταν απολύτως προσχηματική».

Και συνεχίζει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, «Ενώ οι εστίες ακόμη σιγόκαιγαν έκανε ανασχηματισμό αφήνοντας όλους τους υπεύθυνους για την καταστροφική διαχείριση των πυρκαγιών στις θέσεις τους.

Αναβάθμισε τον κ. Σκέρτσο που με τα ψέματά του για τα εναέρια Μέσα πυρόσβεσης, τα οποία επιβεβαίωσε μέχρι και ο κ. Χαρδαλιάς, εξόργισε όλη την Ελλάδα. Και υποβάθμισε την κα Πελώνη, ώστε να μπορεί να συνεχίσει άνετα τις διακοπές της.

Επιβεβαίωσε έτσι, πως όλη την ευθύνη τη φέρει στο ακέραιο ο επικεφαλής του ξεχαρβαλωμένου επιτελικού κράτους, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης».

ΚΙΝΑΛ: Δεν έχει πολιτική ευθιξία η Κυβέρνηση

Στο πρώτο σχόλιό του για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, το γραφείο Τύπου του Κινήματος Αλλαγής σημειώνει, «Όλα πολύ καλά πιστεύει ότι τα έκανε η Κυβέρνηση στις πυρκαγιές. Για τον κ. Μητσοτάκη φταίει μόνο η επικοινωνιακή διαχείριση της καταστροφής. Αποδεικνύεται ότι οι λέξεις "πολιτική ευθιξία" είναι άγνωστες για την κυβέρνηση. Αλλά και κάτι δεν πάει καλά στην Μαξίμου ΑΕ».

ΚΚΕ: δεν παραγράφονται οι εγκληματικές ευθύνες

Το ΚΚΕ σχολιάζοντας τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, αναφέρει: Καμιά “αναδιάταξη” των κυβερνητικών στελεχών δεν μπορεί να παραγράψει εγκληματικές ευθύνες, ούτε να παραπλανήσει ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι η άμεση πλήρης αποζημίωση και αποκατάσταση των λαϊκών οικογενειών που έχουν πληγεί.

Ελληνική Λύση: η κυβέρνηση πορεύεται στην τύχη

Η Ελληνική Λύση, σχολιάζοντας με τη σειρά της τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, αναφέρει ότι: Ο πρωθυπουργός «ανακάτεψε την τράπουλα», με τα ίδια, σημαδεμένα χαρτιά. Το «ανακάτεμα της τράπουλας» όμως συναντάται μόνο σε τυχερά παίγνια και όχι σε κυβερνήσεις.

Αποδεικνύοντας έτσι ότι αυτή η κυβέρνηση πορεύεται στην... τύχη! Ουδέποτε είχε σχέδιο και πρόγραμμα, αλλά δυστυχώς κρατά τις τύχες του έθνους στα χέρια της.

