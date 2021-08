Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - FDA: “Πράσινο φως” για την 3η δόση εμβολίου

Ποιους κινδύνους επικαλείται το FDA. Ποιοι πρέπει να κανουν την ενισχυτική δόση.

Τα πρόσωπα το ανοσοποιητικό σύστημα των οποίων είναι εξασθενημένο θα μπορούν στο εξής να λαμβάνουν τρίτη δόση των εγκεκριμένων εμβολίων για την COVID-19 προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία τους έναντι της νόσου που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, ανακοίνωσε ο αμερικανικός ομοσπονδιακός οργανισμός φαρμάκων (FDA).

«Η χώρα έχει εισέλθει σε ακόμη ένα νέο κύμα της πανδημίας» και ο FDA «έχει επίγνωση του γεγονότος ότι οι ανοσοκατεσταλμένοι άνθρωποι διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο να παρουσιάσουν βαριά μορφή της ασθένειας», ανέφερε η μεταβατική επικεφαλής του ομοσπονδιακού οργανισμού φαρμάκων, η Τζάνετ Γούντκοκ.

Στις ΗΠΑ έχουν λάβει μέχρι σήμερα άδεια επείγουσας χρήσης και χορηγούνται τα εμβόλια των Moderna, Pfizer/BioNTech (δύο δόσεις) και Johnson & Johnson (μονοδοσικό).

Μερικές ακόμη χώρες, κυρίως το Ισραήλ, η Γερμανία και η Χιλή, έχουν αρχίσει ήδη ή σχεδιάζουν να αρχίσουν σύντομα να χορηγούν τρίτη δόση εμβολίων στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, καθώς η πιο μολυσματική παραλλαγή Δέλτα του νέου κορονοϊού εγείρει κίνδυνο η υγειονομική κρίση να αναζωπυρωθεί.

Οι χώρες αυτές αψηφούν την έκκληση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να υπάρξει μορατόριουμ στη χορήγηση τρίτων δόσεων ως τουλάχιστον τα τέλη του Σεπτεμβρίου ώστε να μπορέσουν να διανεμηθούν μεγαλύτερες ποσότητες εμβολίων σε χώρες όπου η εκστρατεία ανοσοποίησης δεν έχει προχωρήσει.

Η επιστημονική κοινότητα παραμένει στο μεταξύ ακόμη διχασμένη όσον αφορά την αξία της αναμνηστικής, ή ενισχυτικής, τρίτης δόσης των εμβολίων για την COVID-19 σε όσους δεν έχουν συννοσηρότητες ή είναι ανοσοκατεσταλμένοι.

Το τελευταίο διάστημα τα κρούσματα του κορονοιού στις ΗΠΑ έχουν επανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου εξαμήνου, κάτι που αποδίδεται στην παραλλαγή Δέλτα.

