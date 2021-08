Πολιτική

Πρόεδρος Παμποντιακής Ομοσπονδίας: Ομόθυμη καταδίκη της σύλληψής του στην Τουρκία

Ξεσηκώθηκαν τα κόμματα της Αντιπολίτευσης για την καταχρηστική κράτηση και εντολή απέλασης του προέδρου της ΠΟΕ

Έντονες αντιδράσεις απο τα κόμματα της Αντιπολίτευσης για τη σύλληψη, στην Τουρκια, του προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας ενω το ΥΠΕΞ έκανε, ήδη, διαβημα διαμαρτυρίας

Σε συνέντευξη του σε τηλεοπτικό σταθμό για το ζήτημα της απέλασης του προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΠΟΕ) κ. Γιώργου Βαρυθυμιάδη ο Τομεάρχης Εξωτερικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γ. Κατρούγκαλος, δήλωσε ότι αποτελεί προκλητική και προσβλητική ενέργεια, όχι μόνον για τους απανταχού Ποντίους αλλά για το σύνολο των Ελλήνων. Δεν αποτελεί δε μεμονωμένο γεγονός, γιατί υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις αδικαιολόγητων απελάσεων, όπως αυτές δύο Ελληνίδων επιστημόνων στο άμεσο παρελθόν.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και σε αυτό, όπως και σε όλα τα εθνικά θέματα δεν δημαγωγεί, όπως έπραττε η Νέα Δημοκρατία την περίοδο της διαπραγμάτευσης της Συμφωνίας των Πρεσπών. Θα ζητήσει τη Δευτέρα από το Υπουργείο Εξωτερικών, με κοινοβουλευτική ερώτηση, να τοποθετηθεί για τις πληροφορίες που έχει και τα μέτρα που έχει λάβει, πέραν του προαναγγελθέντος διαβήματος. Ένα όμως είναι βέβαιο πρόσθεσε: η κριτική που ασκήσαμε στην Κυβέρνηση, για το ότι έθεσε ως μοναδικό στόχο «ένα ήσυχο καλοκαίρι» με την Τουρκία, παραχωρώντας χωρίς αντάλλαγμα την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης, δυστυχώς επαληθεύθηκε. Η Άγκυρα δεν θα εγκαταλείψει την αναθεωρητική στρατηγική της και τις προκλήσεις αν δεν δεσμευθεί, στο ευρωτουρκικό πλαίσιο, για διάλογο και λύσεις στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

Με την επισήμανση, «στις δημοκρατίες κανένας άνθρωπος δεν διώκεται για τα φρονήματά του», ο τομεάρχης Εξωτερικών του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Λοβέρδος αναφέρει ότι οι τουρκικές αρχές δεν επέτρεψαν την είσοδο στη χώρα στον πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας λόγω δηλώσεων που εκείνος είχε κάνει για τη Γενοκτονία των Ποντίων. Εξ ου και η ρητή και απερίφραστη καταδίκη της τουρκικής στάσης από τον τομεάρχη Εξωτερικών του Κινήματος.

Αναλυτικά, «μετά από ενημέρωση που είχα από το υπουργείο Εξωτερικών, καταδικάζουμε ρητά και απερίφραστα τη στάση της Τουρκίας απέναντι στον πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας Γιώργο Βαρυθυμιάδη. Οι τουρκικές αρχές απαγορεύοντας την είσοδο του Γ. Βαρυθυμιάδη στην Τουρκία λόγω των δηλώσεών του για τη Γενοκτονία των Ποντίων επιβεβαιώνουν ότι η Τουρκία δεν είναι δημοκρατική χώρα.Στις δημοκρατίες κανένας άνθρωπος δεν διώκεται για τα φρονήματά του», υπογραμμίζει εν κατακλείδι ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Σε σχόλιό του για τη σύλληψη του προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, καταδικάζει «την απαράδεκτη τουρκική κίνηση εναντίον του προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Γ. Βαρυθυμιάδη» και προσθέτει: «Η κράτησή του είναι επιθετική κίνηση, στην οποία πρέπει άμεσα να απαντήσει η ελληνική κυβέρνηση».

Το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του καταδικάζει το «απαράδεκτο γεγονός της απαγόρευσης εισόδου, κράτησης και απέλασης από τις τουρκικές αρχές, του Γ. Βαρυθυμιάδη, Προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, κατά τη μετάβαση του στην Παναγία Σουμελά Τραπεζούντας».

Η Ελληνική Λύση τονίζει πως «Σε ένα νέο παραλήρημα ναζιστικού τύπου, η Τουρκία συνέλαβε τον πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΠΟΕ) κ. Γιώργο Βαρυθυμιάδη. Οι τουρκικές Αρχές τον σταμάτησαν στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, πριν μεταβεί προς την Παναγία Σουμελά στην Τραπεζούντα ώστε να παραστεί στην Θεία Λειτουργία για την Κοίμηση της Θεοτόκου.

Η Ελληνικη Λύση εκφράζει την οργή της για τον συνεχή, ανελέητο διωγμό των Ελλήνων του Πόντου και καλεί άμεσα το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση του Έλληνα πολίτη και την παραδειγματική τιμωρία της Τουρκίας».